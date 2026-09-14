Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát ở Nam Âu

Cuối tuần qua, các vụ cháy rừng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Tại Croatia, khoảng 500 người đã phải sơ tán khẩn cấp khỏi đảo Brac trên biển Adriatic-một điểm du lịch nổi tiếng-sau khi đám cháy bùng phát dữ dội đêm 13/9 và lan nhanh về phía khu dân cư tại thị trấn Milna, phía Tây hòn đảo. Gió lớn khiến lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi khoảng 3.500 ha rừng thông và thảm cây bụi. Ít nhất 2 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Hơn 220 lính cứu hỏa cùng 69 phương tiện đã được huy động xuyên đêm để khống chế đám cháy. 4 máy bay chữa cháy Canadair cũng được triển khai. Lực lượng cảnh sát biển và cảng vụ phối hợp với các tàu tư nhân sơ tán người dân khỏi những khu vực bị đe dọa.

Tại Tây Ban Nha, một đám cháy lớn bùng phát ngày 13/9 tại khu vực đồi núi gần Benahavis, bên ngoài khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Costa del Sol ở miền Nam, khiến 3 người bị thương, trong đó một người phải nhập viện do bỏng.

Gió mạnh tới 50 km/h cùng địa hình dốc khiến ngọn lửa lan rất nhanh và có thể nhìn thấy từ Marbella, khu nghỉ dưỡng cao cấp bên bờ Địa Trung Hải. Nhà chức trách yêu cầu khoảng 9.500 cư dân tại Benahavis và các khu dân cư lân cận ở trong nhà, đồng thời sơ tán 50 người tại một khu đô thị gần đó. Hơn 200 lính cứu hỏa và khoảng 20 máy bay chữa cháy được điều động. Chưa ghi nhận thiệt hại về nhà cửa.

Các vụ cháy xảy ra trong bối cảnh Croatia và Tây Ban Nha vừa trải qua một mùa Hè đặc biệt khô nóng. Cơ quan Khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) xác nhận mùa Hè vừa qua là mùa Hè nóng nhất tại nước này kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu năm 1961. Nhiệt độ cao nhất trong năm, 45,7 độ C, được ghi nhận ngày 2/9 tại Andalusia.

Theo Hệ thống Thông tin cháy rừng châu Âu (EFFIS), các vụ cháy rừng tại Tây Ban Nha từ đầu năm đến nay đã thiêu rụi hơn 296.000 ha đất.

Giới khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu do hoạt động phát thải của con người đang làm gia tăng tần suất, cường độ và mức độ nghiêm trọng của các đợt nắng nóng kéo dài, qua đó làm trầm trọng thêm nguy cơ cháy rừng tại châu Âu./.

Cháy rừng và nắng nóng gây sức ép ngày càng lớn đối với châu Âu Nắng nóng và hạn hán kéo dài khiến thảm thực vật dễ bắt lửa, đồng thời kéo dài mùa cháy tạo điều kiện để lửa lan nhanh; khi gió mạnh, một đám cháy nhỏ có thể vượt quá khả năng kiểm soát của con người.