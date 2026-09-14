Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập lụt, nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Ngày 14/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện có hàng nghìn học sinh tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn phải nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Sáng cùng ngày, học sinh tại các cơ sở giáo dục như Trung học phổ thông Lao Bảo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Minh Hóa, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trung Hóa, Trung học phổ thông Đakrông, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bắc Sơn, Trung học phổ thông Triệu Phong; học sinh tại 14 xã gồm Lìa, Thượng Trạch, Bắc Trạch, Triệu Bình, Phong Nha, Ba Lòng, Nam Hải Lăng, Minh Hóa, Tân Lập, Ái Tử, Đồng Lê, Tân Gianh, Tuyên Phú, Tuyên Sơn... phải nghỉ học.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ, ngập lụt tại địa phương; chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết; đồng thời thông báo kịp thời đến phụ huynh để bảo đảm an toàn cho học sinh; kiểm tra, rà soát và bảo đảm an toàn trường học; tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh thiên tai, bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên...

Các cơ sở giáo dục căn cứ diễn biến thực tế, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và điều kiện an toàn tại đơn vị, thủ trưởng đơn vị chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục để tổ chức, điều chỉnh hoặc tạm dừng việc đến trường và các hoạt động khác theo thẩm quyền khi điều kiện đi lại hoặc cơ sở vật chất không bảo đảm an toàn; không để xảy ra tình trạng học sinh đến trường trong điều kiện nguy hiểm.

Việc tổ chức dạy học trở lại sẽ được các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình thực tế, chỉ thực hiện khi bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và điều kiện đi lại./.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại, Quảng Trị khẩn trương ứng phó Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt nhiều khu vực tại tỉnh Quảng Trị, theo đó, chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng, phương tiện triển khai các phương án ứng phó, cứu hộ và sơ tán người dân.