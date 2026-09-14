Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ tại Quảng Trị

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan đã báo cáo, đánh giá tình hình để đưa ra phương án xử lý sự cố; đồng thời yêu cầu chủ phương tiện khẩn trương tổ chức trục vớt, giải phóng 2 sà lan còn lại khỏi khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Hiện mùa mưa bão đã bắt đầu, do đó việc xử lý sự cố cần được triển khai ngay, không để kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu đường sắt và hoạt động giao thông đường thủy.

Chủ phương tiện cũng đã thuê đơn vị trục vớt sà lan tiến hành khảo sát thực địa, đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án kỹ thuật để đưa các sà lan ra khỏi vị trí mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh. Sau khi hoàn thiện, thống nhất phương án kỹ thuật, đơn vị trục vớt sẽ triển khai ngay các biện pháp cần thiết để giải phóng phương tiện.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và đánh giá điều kiện hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Bảo cùng các ngành chức năng đã thống nhất phương án bơm nước ra khỏi khoang sà lan, sử dụng 4 phao nổi hỗ trợ và hệ thống dây cáp để kéo, đưa sà lan ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Đồng thời, yêu cầu đơn vị được thuê trục vớt khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị và tổ chức triển khai ngay phương án ngay sau buổi làm việc, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình cầu đường sắt Mỹ Chánh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Bảo cũng đã giao Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng phân công cán bộ thường xuyên có mặt tại hiện trường, phối hợp, theo dõi quá trình xử lý và kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề phát sinh để chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, do ảnh hưởng của mưa lớn và nước lũ dâng cao khiến 3 sà lan bị đứt dây neo trôi dạt và mắc kẹt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh và cầu đường bộ Mỹ Chánh, thuộc khu vực Km 788+357, Quốc lộ 1, địa phận thôn Đông Chánh, xã Nam Hải Lăng.

Sự cố xảy ra nguy cấp, tiềm ẩn rủi ro lớn đe dọa trực tiếp đến kết cấu an toàn của hai công trình cầu quan trọng, gây nguy cơ gián đoạn và mất an toàn giao thông nghiêm trọng trên tuyến huyết mạch Quốc lộ 1 và tuyến đường sắt Bắc-Nam.

Trong tối 13/9, một sà lan nhỏ đã được các lực lượng chức năng cắt dây trôi khỏi vị trí mắc kẹt. Hai sà lan còn lại gồm một sà lan lớn và sà lan nhỏ đang bị lật nghiêng, tiếp tục mắc kẹt tại khu vực cầu. Hiện công tác khắc phục vẫn đang được gấp rút triển khai…/.

Quảng Trị: Ba sà lan lớn bị cuốn trôi, đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh Chiều 13/9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lũ lớn khiến nước sông dâng cao đã cuốn theo hai sà lan lớn đâm vào cầu đường sắt Mỹ Chánh và mắc kẹt tại đây.

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