An Giang tập trung nghiên cứu ban hành đề án xây dựng đội ngũ cán bộ

Ngày 14/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 238 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 238 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát số 238 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, qui định của Trung ương về công tác cán bộ; công tác quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2.

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và cụ thể hóa kịp thời các qui định của Trung ương về công tác cán bộ.

Công tác cán bộ đối với các chức danh thuộc diện Trung ương quản lý và các chức danh thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được thực hiện đúng qui trình, thẩm quyền.

Việc phân cấp, ủy quyền quản lý cán bộ được triển khai tương đối đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức mới; chủ động rà soát, cụ thể hóa các qui định của Trung ương về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ và danh mục chức danh lãnh đạo, quản lý, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác qui hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử; việc đánh giá hằng năm, hằng quý được duy trì nền nếp và sớm ban hành bộ khung tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện đánh giá KPI…

Trong thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1 và đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các Thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khắc phục cơ bản các hạn chế, khuyết điểm, nhất là tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, phấn đấu cùng cả nước đạt mức tăng trưởng hai con số và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia."

Những tháng còn lại của năm 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịch bản tăng trưởng trong quý III, quý IV; xử lý những dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC năm 2027.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tập trung rà soát, sắp xếp, bố trí phù hợp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả; thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý theo qui định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Địa phương tập trung quyết liệt thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội; các nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là các công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC năm 2027.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao tinh thần cầu thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong đợt kiểm tra, giám sát; thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, giải trình, làm rõ những nội dung thực hiện chưa tốt và đề ra các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục rà soát, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; đặc biệt tập trung cao cho công tác quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung rà soát các qui định, chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ để cụ thể hóa, điều chỉnh, cập nhật kịp thời, phù hợp với thực tiễn của tỉnh; tập trung nghiên cứu ban hành đề án xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện nay, khắc phục những hạn chế về số lượng, cơ cấu, thành phần.

Tỉnh cần chuẩn hóa lại qui trình công tác cán bộ của Ban thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp dưới đảm bảo chuẩn mực.

Sau đợt kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ; thường xuyên báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện. Đối với những vướng mắc, bất cập, Đoàn kiểm tra tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin để tháo gỡ./.

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