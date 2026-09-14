An Giang: Kết nối người dân và lực lượng Công an trên môi trường số

Sáng 14/9, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt ứng dụng (App) “Công an An Giang - gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ” và khai mạc diễn tập thực chiến an ninh mạng tỉnh An Giang năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; cụ thể hóa tinh thần lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm chủ thể, chính quyền phục vụ.

Đồng thời đây cũng là phương thức mới để Công an gần dân hơn, lắng nghe dân tốt hơn, tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh hơn, phục vụ nhân dân thuận tiện hơn.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, việc ra mắt ứng dụng mới chỉ là bước khởi đầu. Hiệu quả của ứng dụng phải được đo bằng mức độ người dân sử dụng, người dân hài lòng và những vấn đề thực tế của nhân dân được tiếp nhận, xử lý.

Công an tỉnh xây dựng quy trình xử lý rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm; thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng xử lý thông tin. Tinh thần là “người dân phản ánh - Công an tiếp nhận - Công an xử lý - người dân được biết kết quả”, từng bước tạo dựng niềm tin và hình thành mối quan hệ tương tác hai chiều giữa lực lượng Công an và nhân dân trên môi trường số.

Cần khẩn trương tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền để cán bộ, chiến sỹ và nhân dân biết, hiểu, sử dụng và sử dụng thường xuyên ứng dụng. Đặc biệt, phải làm cho người dân thấy rằng, khi có thông tin cần phản ánh, khi cần hỗ trợ, khi phát hiện vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, nhân dân có thêm địa chỉ thuận tiện, nhanh chóng và tin cậy để tương tác với lực lượng Công an.

Công an các xã, phường, đặc khu đưa việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng đến tận cơ sở, nhất là tại các địa bàn đông dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, trường học, doanh nghiệp và các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự; bảo đảm mọi phản ánh của người dân được tiếp nhận, phân loại, xử lý và phản hồi, không để tình trạng người dân gửi thông tin nhưng không biết đã được tiếp nhận hay chưa, ai xử lý, xử lý đến đâu và kết quả như thế nào.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo, phải lấy dữ liệu và công nghệ làm công cụ nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Công an tỉnh nghiên cứu, khai thác hiệu quả dữ liệu phát sinh từ ứng dụng để nhận diện những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự; xác định địa bàn, lĩnh vực, thời điểm có nguy cơ phát sinh phức tạp để chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp công nghệ thường xuyên rà soát, đánh giá, kiểm tra an toàn hệ thống; chủ động phát hiện, xử lý lỗ hổng, nguy cơ mất an toàn thông tin; bảo đảm dữ liệu của người dân được quản lý, khai thác đúng quy định, an toàn và bảo mật.

Đối với diễn tập thực chiến an ninh mạng năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu, diễn tập thực chiến phải thực chất, không làm theo hình thức.

Mục tiêu quan trọng nhất là kiểm tra khả năng phòng thủ, phát hiện, cảnh báo, ứng phó và khắc phục sự cố của các cơ quan, đơn vị, qua đó, phát hiện điểm yếu để kịp thời khắc phục trước khi xảy ra sự cố thật.

Đồng thời, sớm hình thành năng lực an ninh mạng đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu phải nâng cao nhận thức về an toàn thông tin; tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ năng cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin; chủ động xây dựng phương án ứng phó khi có sự cố.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp viễn thông, công nghệ để hình thành thế trận an ninh mạng liên thông, chủ động và có khả năng ứng phó nhanh.

Dịp này, Công an tỉnh An Giang tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh An Giang đã báo cáo, đề xuất và được Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án triệt xóa đường dây buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng lớn; bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 17.250 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, 2 xe ôtô tải và nhiều tài liệu liên quan.

Ghi nhận thành tích tiêu biểu, xuất sắc đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ký Thư khen Công an tỉnh An Giang và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh An Giang đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã trao Thư khen cho Công an tỉnh An Giang và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân./.

An Giang tập trung nghiên cứu ban hành đề án xây dựng đội ngũ cán bộ Công tác cán bộ đối với các chức danh thuộc diện Trung ương quản lý và các chức danh thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền.

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