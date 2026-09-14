Đắk Lắk: Chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Bước vào năm học 2026-2027, trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng do thời tiết giao mùa và học sinh tập trung đông, ngành Y tế và Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lây truyền theo mùa.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6.100 ca sốt xuất huyết, gần 1.500 ca tay chân miệng và hàng trăm ca thủy đậu.

Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan trong môi trường học đường, các cơ sở giáo dục đang chủ động vệ sinh trường lớp, xử lý các khu vực có nguy cơ phát sinh muỗi, lăng quăng, đồng thời tăng cường tuyên truyền, phát hiện sớm trường hợp nghi mắc bệnh.

Trường Tiểu học Tô Hiệu, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, với gần 1.700 học sinh tại các phân hiệu. Cô Huỳnh Bích Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường triển khai nhiều biện pháp phòng dịch ngay từ đầu năm học như phun thuốc diệt muỗi, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cành cây, khử khuẩn lớp học; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh phối hợp phòng bệnh cho học sinh; giáo viên thường xuyên nhắc nhở các em duy trì thói quen vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường.

Em Dương Bảo Ngọc, học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu cho biết, hằng ngày em thường xuyên rửa tay để phòng bệnh, ăn chín, uống sôi và khi ngủ luôn mắc màn để phòng sốt xuất huyết.

Tại các trường mầm non, công tác phòng dịch cũng được chú trọng, bởi đây là nhóm trẻ có nguy cơ mắc và lây lan một số bệnh truyền nhiễm cao. Là địa bàn vùng xa, có số học sinh dân tộc thiểu số đông, bà Trần Thị Thành, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Mai, xã Đắk Phơi cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; tổ chức tổng vệ sinh toàn trường với sự phối hợp của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh. Các khu vực có nguy cơ đọng nước được kiểm tra, xử lý thường xuyên nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh lăng quăng, muỗi.

Theo bà Võ Thị Thủy, Giám đốc Trạm Y tế Ea Kao, phường Ea Kao, vào thời điểm giao mùa, sốt xuất huyết và tay chân miệng là những bệnh cần đặc biệt lưu ý. Trạm Y tế đã gửi kế hoạch, tài liệu tuyên truyền, áp phích để các trường theo dõi và thực hiện. Hầu hết các trường trên địa bàn đã triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế.

Hiện, trên địa bàn chưa ghi nhận dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp. Các trường hợp tay chân miệng chủ yếu xuất hiện tại các nhóm trẻ nhỏ. Thời gian tới, Trạm Y tế tiếp tục phối hợp với y tế trường học và ban giám hiệu các nhà trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên, phụ huynh thực hiện các biện pháp phòng bệnh; đồng thời đẩy mạnh giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi mắc bệnh, hạn chế nguy cơ phát sinh ổ dịch trong trường học, bà Thủy thông tin.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 700.000 học sinh tại 625 cơ sở giáo dục, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, với số lượng học sinh lớn, việc chủ động phòng, chống dịch bệnh ngay từ trường học, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, được ngành Giáo dục xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Ngành Giáo dục phối hợp với ngành Y tế, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đặc biệt tại những khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi có môi trường ẩm thấp, ven suối, tích cực phát quang, vệ sinh môi trường sống và học tập để phòng, chống sốt xuất huyết. Đối với các bệnh truyền nhiễm khác theo mùa, lực lượng y tế học đường được yêu cầu theo dõi sát tình hình sức khỏe học sinh, kịp thời phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh, hạn chế nguy cơ ổ dịch xuất hiện và bùng phát trong trường học.

Trước tình hình dịch bệnh gia tăng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở giáo dục năm học 2026-2027.

Trạm Y tế các xã, phường được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục kiểm tra, hướng dẫn vệ sinh phòng dịch, khử khuẩn lớp học, đồ chơi, hành lang, nhà vệ sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường giám sát dịch bệnh tại trường học.

Khi nhận được thông báo về ca bệnh hoặc ổ dịch, lực lượng y tế phải kịp thời xác minh, hướng dẫn khoanh vùng và xử lý ổ dịch theo quy định.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường được đề nghị huy động nguồn lực, bảo đảm điều kiện cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng dịch tại cơ sở giáo dục, nhất là các nhóm trẻ và trường mầm non tư thục.

Việc chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học được ngành chức năng xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan trong trường học, bảo vệ sức khỏe học sinh và duy trì môi trường học tập an toàn, ổn định./.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất Yêu cầu đặt ra hiện nay đối với các nhà trường là làm thế nào vận hành mô hình mới hiệu quả hơn, phát huy được nguồn lực nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng và quyền học tập của học sinh.

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