Phú Thọ: Khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho 100% người dân trong năm 2026

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân thuộc diện quy định trong năm 2026, tiến tới thực hiện thường xuyên hằng năm giai đoạn 2026-2030, qua đó, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Đối tượng khám sức khỏe miễn phí là toàn bộ người dân có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn tỉnh, được phân thành 5 nhóm.

Trong đó, nhóm ưu tiên gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính và người sinh sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Các nhóm còn lại gồm: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các đối tượng khác như, lao động tự do, người không có bảo hiểm y tế, trẻ em không đến trường, sinh viên.

Năm 2026, chương trình được tổ chức từ nay đến ngày 15/12. Từ năm 2027 đến 2030, hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được thực hiện hằng năm từ ngày 1/1 đến 15/12.

Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi số lượng dự kiến khám về Sở Y tế trước ngày 1/12 hằng năm để tổng hợp, xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, để bảo đảm nguồn lực cho mục tiêu lớn, kinh phí thực hiện được huy động từ nhiều nguồn.

Ngân sách nhà nước bảo đảm cho các nhóm chưa có quy định hỗ trợ; người sử dụng lao động chi trả chi phí khám sức khỏe cho người lao động theo quy định; Quỹ bảo hiểm y tế chi trả cho một số đối tượng theo lộ trình; Bộ Quốc phòng và Bộ Công an bảo đảm kinh phí đối với các đối tượng thuộc ngành quản lý.

Tỉnh huy động nguồn xã hội hóa, tài trợ, viện trợ và các nguồn hợp pháp khác. Riêng năm 2026, tỉnh sẽ bố trí tổng kinh phí dự kiến khoảng 263,6 tỷ đồng.

Theo ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế, để hoàn thành mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026.

Trong điều kiện thời gian thực hiện còn lại không nhiều, số lượng người cần khám lớn, Sở Y tế đang đẩy mạnh phối hợp với Công an tỉnh, cơ quan thống kê, Sở Tài chính và Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương rà soát, đối chiếu, thống nhất số liệu dân số, xác định chính xác số người cần khám theo 5 nhóm, bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót.

Cùng với rà soát đối tượng, Sở Y tế nghiên cứu huy động các cơ sở y tế ngoài công lập đủ điều kiện, năng lực chuyên môn tham gia chương trình, qua đó, bổ sung nguồn lực và bảo đảm tiến độ.

Các cơ sở y tế trên địa bàn chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư và các điều kiện cần thiết, tổ chức khám đầy đủ, kỹ lưỡng, đúng quy trình chuyên môn, đặt chất lượng khám lên hàng đầu, tránh hình thức.

Ngay trong những ngày đầu triển khai khám sức khỏe miễn phí, chương trình khám tổng quát, xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang và tư vấn dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh tật miễn phí cho gần 1.000 người dân tại một số địa bàn. T

oàn bộ kết quả khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID. Những trường hợp có dấu hiệu bất thường được tư vấn khám chuyên sâu tại các cơ sở y tế tuyến trên.

Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được Phú Thọ xác định không chỉ là một chương trình khám chữa bệnh mà còn là bước chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện bệnh sớm và quản lý sức khỏe lâu dài.

Thông qua kết nối dữ liệu khám với hồ sơ sức khỏe điện tử, tỉnh hướng tới quản lý sức khỏe người dân liên tục, thực hiện chăm sóc sức khỏe “từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở”, góp phần giảm chi phí điều trị, giảm nguy cơ bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Bộ Y tế: Hơn 30 triệu người dân đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố gửi về Bộ Y tế, tính đến trước ngày 23/7/2026, cả nước đã có 30.144.997 người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt 29,63% dân số.

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