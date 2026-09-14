Bộ Y tế chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi và tư vấn sức khỏe toàn diện

Tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030, Bộ Y tế đề ra nhiều nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi và tư vấn sức khỏe toàn diện.

Theo đó, Bộ Y tế sẽ triển khai gói dịch vụ về chuyển đổi số, trong đó có quản lý hồ sơ sức khỏe của người dân thông qua Nền tảng Trạm Y tế xã và dịch vụ tư vấn sức khỏe người dân sử dụng Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa theo quy định tại Thông tư số 30/2024/TT-BYT quy định danh mục, nội dung gói dịch vụ y tế cơ bản do Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thực hiện.

Bộ Y tế giao Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia thực hiện các hoạt động xây dựng, triển khai Nền tảng Trạm Y tế xã; xây dựng, triển khai Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế đồng thời bảo đảm các nền tảng hoạt động ổn định, thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe của người dân sử dụng Nền tảng Trạm Y tế xã và tư vấn sức khỏe người dân sử dụng Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

Việc hình thành và vận hành đồng bộ các nền tảng số được kỳ vọng giúp dữ liệu sức khỏe của người dân từng bước được cập nhật, quản lý và khai thác hiệu quả hơn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tư vấn, chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở.

Cũng trong chương trình, Bộ Y tế triển khai mô hình bác sỹ gia đình gắn với quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe toàn dân và Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, nhằm theo dõi, quản lý và chăm sóc sức khỏe liên tục cho người dân tại cộng đồng.

Đáng chú ý, các cơ sở y tế sẽ từng bước ứng dụng thiết bị y tế thông minh, thiết bị theo dõi sức khỏe từ xa và các công cụ số phù hợp để thu thập, cập nhật, theo dõi các chỉ số sức khỏe của người dân, phục vụ công tác quản lý, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm cập nhật, ban hành hướng dẫn triển khai mô hình bác sỹ gia đình. Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia hướng dẫn kết nối, cập nhật dữ liệu từ thiết bị y tế thông minh và kết quả tư vấn sức khỏe vào hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, chăm sóc sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình cho cá nhân, hộ gia đình, gắn với quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe toàn dân và Nền tảng Hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa.

Các địa phương triển khai ứng dụng các thiết bị y tế thông minh, thiết bị theo dõi sức khỏe từ xa và các công cụ số để thu thập, cập nhật, theo dõi các chỉ số sức khỏe; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, thiết bị y tế thông minh và các ứng dụng phục vụ theo dõi, quản lý sức khỏe tại nhà.

Qua công tác này, chuyển đổi số không chỉ hỗ trợ ngành y tế quản lý dữ liệu hiệu quả hơn mà còn từng bước thay đổi cách thức chăm sóc sức khỏe: từ chờ người dân đến cơ sở y tế sang chủ động theo dõi, tư vấn và quản lý sức khỏe liên tục ngay tại cộng đồng và tại mỗi gia đình.

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.”

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn./.