Quảng Ninh: Cựu giám đốc lĩnh 15 năm tù vì lừa đảo hơn 12,1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.

Ngày 14/9, Tòa án Nhân dân thành phố Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Quân Việt (sinh năm 1987, trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh), cựu Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Thành Công.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, Công ty cổ phần Phát triển nhà Thành Công thành lập năm 2018, đăng ký kinh doanh bất động sản, máy móc, phụ tùng và linh kiện điện tử nhưng thực tế không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2022, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Hoàng Quân Việt đã liên hệ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Velotrade Vietnam để vay vốn tín chấp. Do doanh nghiệp chưa có giao dịch, Việt đã làm giả hai bộ hồ sơ mua bán phụ tùng ôtô, máy xúc, máy gạt khống với Công ty cổ phần Hoa Sơn và Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T, có tổng trị giá hơn 16,5 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn này, Việt tạo niềm tin về năng lực tài chính của Công ty Thành Công để Công ty Velotrade ký hai hợp đồng cho vay tổng cộng 500.000 USD. Trong tháng 10 và tháng 11/2022, phía cho vay đã giải ngân số tiền 500.000 USD (tương đương hơn 12,1 tỷ đồng) vào tài khoản của Công ty Thành Công.

Sau khi nhận tiền giải ngân, Việt hủy các hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất để xóa dấu vết, đồng thời chuyển tiền vào nhiều tài khoản khác nhau để trả nợ và sử dụng cá nhân, không thanh toán khoản vay theo thỏa thuận.

Ngày 26/2/2025, đại diện phía cho vay đã gửi đơn tố giác hành vi vi phạm của Việt tới cơ quan điều tra.

Quá trình xác minh cho thấy các tài liệu, chữ ký và con dấu trong hồ sơ vay vốn đều là giả mạo.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Hoàng Quân Việt là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của tổ chức. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; trong quá trình điều tra và tại tòa đã thành khẩn khai báo, ăn ăn hối cải nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các chứng cứ tại hồ sơ, Tòa án Nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù giam./.

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