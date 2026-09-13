Tăng sức răn đe từ "Phiên tòa giả định" trong tuyên truyền chống khai thác IUU

Tiếp tục các hoạt động trong "Tháng cao điểm" chống khai thác IUU, ngày 13/9, tại xã Đông Hải và phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Báo Công lý - Cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân khu vực 6, khu vực 8 - Cà Mau tổ chức tuyên truyền pháp luật về chống khai thác IUU bằng hình thức “Phiên tòa giả định.”

Gần 500 cán bộ, nhân dân, trong đó có đông đảo ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng tham dự chương trình.

Dự chương trình có ông Ngô Vũ Thăng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang địa phương; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Báo Công lý.

Tại chương trình, sau phần khai mạc và trình chiếu video tuyên truyền về chống khai thác IUU, các “phiên tòa giả định” được tổ chức với nội dung được xây dựng từ những vụ án có thật liên quan đến vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thủy sản đã được xét xử.

Thông qua diễn biến phiên tòa, từ bản cáo trạng, quá trình xét hỏi, tranh tụng đến phán quyết của Hội đồng xét xử, các quy định của pháp luật được chuyển tải trực quan, sinh động, giúp cán bộ, nhân dân, nhất là ngư dân dễ hiểu, dễ nhớ và nhận thức rõ hậu quả pháp lý nếu cố tình vi phạm.

Tòa Tuyên án tại "Phiên tòa giả định."

Điểm đáng chú ý của chương trình là kết hợp tuyên truyền pháp luật với tọa đàm, trao đổi trực tiếp. Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, ngành Tư pháp và các cơ quan chức năng địa phương đã giải đáp những vấn đề thực tiễn liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân; chủ động phòng ngừa vi phạm từ cơ sở.

Thông qua cách làm trực quan, thiết thực, chương trình góp phần đưa các quy định pháp luật về chống khai thác IUU đến gần hơn với ngư dân, tăng tính cảnh báo, giáo dục và sức răn đe, nhất là đối với những hành vi có nguy cơ dẫn đến vi phạm nghiêm trọng.

Qua đó, tiếp tục khẳng định tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong đồng hành với ngư dân, cùng các cấp, các ngành xây dựng nghề cá có trách nhiệm, khai thác đúng pháp luật, góp phần thực hiện mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.

Chương trình tọa đàm, trao đổi các quy định pháp luật về IUU sau "Phiên tòa giả định."

Cùng với tuyên truyền, Ban tổ chức trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, tặng các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng ảnh Bác Hồ, áo phao cá nhân và 400 lá Cờ Tổ quốc cho ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng và nhân dân trên địa bàn./.

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