Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiên trì tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích trên biển

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 10/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực 3 về việc hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn 2 thuyền viên bị mất tích trên tàu Nghi Quân 19 (ĐN-1326), do ông Lê Duy Khương, sinh năm 1983, làm thuyền trưởng, đang tham gia thi công Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai thì gặp sóng to, lốc xoáy và bị lật.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu Nghi Quân 19 (ĐN-1326) có 3 thuyền viên, trong đó 1 thuyền viên đã được các lực lượng trên thực địa cứu sống.

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã điều động Tàu CSB 2004 (Hải đội 421, Hải đoàn 42) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển Tây Nam khẩn trương cơ động đến vị trí tàu bị nạn, phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.

Tàu CSB 2004 tiếp cận khu vực tàu Nghi Quân 19 bị chìm, triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, sau 2 ngày kiên trì tổ chức tìm kiếm trong điều kiện sóng gió, mưa giông phức tạp, vào lúc 7 giờ 00 đến 9 giờ 30 phút ngày 12/9, tàu CSB 2004 đã phát hiện, vớt được 2 thi thể trôi trên mặt biển cách Đông Đông Nam đảo Nam Du khoảng 12 hải lý. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã chỉ đạo Tàu CSB 2004 tiến hành các thủ tục bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định.

Bàn giao thi thể người bị nạn cho lực lượng chức năng.

Việc lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kịp thời tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trong điều kiện sóng gió phức tạp thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, khẩn trương của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển.

Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của nòng cốt của lực lượng Cảnh sát biển nói chung và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nói riêng trong bảo đảm an ninh, an toàn trên biển, sẵn sàng có mặt, hỗ trợ, cứu giúp người dân và các phương tiện hoạt động trên biển khi gặp sự cố./.

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