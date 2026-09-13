Xây dựng hình ảnh ngư dân văn minh, trách nhiệm và thượng tôn pháp luật

Việc mỗi chủ tàu chấp hành tốt pháp luật không chỉ là cách bảo vệ sinh kế, tài sản của gia đình mà còn góp phần xây dựng hình ảnh ngư dân Trần Đề, Cần Thơ, văn minh, trách nhiệm và thượng tôn pháp luật.

Xã Trần Đề có chiều dài 12 km bờ biển và sở hữu 486 tàu cá đăng ký, chiếm khoảng 61,8% tổng số tàu cá của thành phố Cần Thơ. Với đội tàu quy mô lớn có tổng công suất trên 182.000 mã lực, địa phương có lợi thế rất lớn về kinh tế biển nhưng cũng đặt ra trách nhiệm cao trong việc quản lý, bảo đảm an toàn và tổ chức khai thác đúng pháp luật.

Để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lãnh đạo xã Trần Đề đặc biệt đề nghị ngư dân địa phương tuyệt đối không khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đồng thời, các chủ phương tiện phải duy trì hoạt động ổn định của thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), tuyệt đối không tự ý tháo, gửi, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào hệ thống này.

Bên cạnh đó, người dân cần thực hiện đầy đủ việc ghi chép nhật ký khai thác, tuân thủ nghiêm các quy định về cập, xuất cảng và luôn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương cũng như các lực lượng chức năng khi có yêu cầu.

Thời gian qua, cấp ủy và chính quyền xã Trần Đề liên tục đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như "Phiên tòa giả định" năm 2025 hay chiến dịch "Hãy làm sạch biển."

Nhằm tiếp tục động viên bà con, mới đây, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ và xã Trần Đề đã tổ chức chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân," trao tặng nhiều vật tư, trang bị thiết yếu cho các tàu cá tại địa phương.

Ban Tổ chức đã trao tặng nhiều nhu yếu phẩm thiết thực như cờ Tổ quốc, dây thừng, phao, áo phao cùng một số thiết bị cần thiết phục vụ cho quá trình đi biển cho 17 tàu cá trên địa bàn thuộc diện sẵn sàng được huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển theo Nghị định số 04/2024/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 16/9/2024.

Báo cáo viên pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền pháp luật tại Hội nghị.

Tại sự kiện, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhấn mạnh, mỗi tàu ra khơi không chỉ giúp phát triển kinh tế mà còn góp phần duy trì sự hiện diện dân sự của Việt Nam trên các vùng biển. Việc trao tặng trang thiết bị lần này thể hiện trách nhiệm của Cảnh sát biển trong việc bảo đảm an toàn, tạo điều kiện để ngư dân yên tâm vươn khơi và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trần Đề Nguyễn Thị Diện cũng khẳng định sự hỗ trợ từ chương trình là nguồn động viên quý báu, giúp bà con yên tâm bám biển và có trách nhiệm với nguồn lợi thủy sản.

Đại tá Nguyễn Thái Dương đề nghị các chủ tàu, thuyền trưởng và bà con ngư dân được huy động tham gia nhiệm vụ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm; quản lý, bảo quản và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả các vật tư, trang bị được cấp; tuân thủ pháp luật Việt Nam và các quy định có liên quan trong quá trình hoạt động trên biển. Đồng thời, luôn đề cao tinh thần cảnh giác, kịp thời thông tin, báo cáo những vấn đề phát sinh trên biển; chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của cơ quan chức năng, tuyệt đối không tự ý xử lý những tình huống vượt quá thẩm quyền, bảo đảm an toàn về người, phương tiện và trang thiết bị.

Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, bà con ngư dân và lực lượng Cảnh sát biển, thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển sẽ ngày càng được củng cố vững chắc./.

“Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” chống khai thác IUU Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền cho ngư dân các quy định pháp luật về phòng, chống khai thác IUU.