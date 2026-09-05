Cảnh sát biển Việt Nam đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật

Cùng với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển, Cảnh sát biển Việt Nam hiện đang đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo nền tảng xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu.”

Thời gian qua, song song với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Cảnh sát biển Việt Nam không ngừng chấn chỉnh tổ chức, siết chặt kỷ cương, bồi đắp tình thương, phát huy trách nhiệm; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đấu tranh không khoan nhượng với biểu hiện suy thoái, tiêu cực, sai phạm.

Cùng với đó, lực lượng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, qua đó tạo được niềm tin trong nội bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu.”

Trong thực hiện nhiệm vụ, Cảnh sát biển Việt Nam xác định xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh,” tiến thẳng lên hiện đại, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Lực lượng triển khai thực hiện nghiêm quyết định của cấp trên về điều chỉnh tổ chức, biên chế tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính quân sự; từng bước ứng dụng công nghệ số trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với hiện đại hóa lực lượng, Cảnh sát biển Việt Nam ưu tiên hiện đại hóa phương tiện, trang bị, công nghệ theo hướng số hóa, tự động hóa, thông minh hóa, nhằm tăng cường năng lực tuần tra, kiểm tra, kiểm soát vùng biển rộng lớn, phức tạp, đầy biến động.

Tàu CSB 4039 thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, công tác huấn luyện, rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn mọi mặt.

Cùng với đó, lực lượng thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên được yêu cầu có phương pháp, phong cách công tác khoa học, đổi mới, sáng tạo, tập trung, sâu sát, quyết liệt, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; coi trọng chất lượng, hiệu quả, không hình thức.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân phường Tiến Thành (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Cảnh sát biển Việt Nam đồng thời chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, hiệu quả; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách, tạo điều kiện để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, góp phần huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển./.

Cảnh sát biển Việt Nam vững vàng nơi đầu sóng, giữ nghiêm pháp luật trên biển Cảnh sát biển Việt Nam được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất vì lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.