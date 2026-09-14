Đồng Nai: Bữa ăn bán trú ấm lòng học sinh vùng biên

Sau một tuần triển khai mô hình bán trú theo Nghị định số 339/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ "Quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền", tại 8 xã biên giới thuộc thành phố Đồng Nai, hoạt động của các trường đã nhanh chóng đi vào nền nếp, giúp các học sinh sớm thích nghi với nếp sinh hoạt mới.

Dù ban đầu đối mặt với không ít khó khăn về cơ sở vật chất và lực lượng cấp dưỡng, nhưng bằng sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần trách nhiệm của tập thể thầy cô giáo, hàng nghìn bữa cơm an toàn, giàu dinh dưỡng đã được trao tận tay học sinh.

Những bữa ăn ấm áp này không chỉ nhằm bảo đảm sức khỏe mà còn tiếp thêm động lực cho con em đồng bào thiểu số vững bước tới trường.

Ghi nhận tại xã biên giới Hưng Phước, dù điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường đã nỗ lực tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Toàn xã hiện có 521 học sinh dân tộc thiểu số, gồm 371 em cấp tiểu học và 150 em cấp trung học cơ sở. Do nhiều gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, đời sống còn nhiều thiếu thốn, việc duy trì tỷ lệ chuyên cần và bảo đảm dinh dưỡng học đường cho con em đồng bào thiểu số nơi đây vốn là thách thức không nhỏ.

Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Phước có 1.443/1.511 học sinh đăng ký ăn bán trú đạt gần 96%. Cô Nguyễn Thị Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Phước chia sẻ, bếp ăn bán trú của trường được vận hành nghiêm ngặt theo qui trình một chiều, từ khâu tiếp nhận, sơ chế đến chế biến thực phẩm. Sau khi thức ăn chín, Ban giám hiệu sẽ tiến hành lưu mẫu đúng qui định.

Lực lượng cấp dưỡng sau đó phân chia khẩu phần theo định suất để phục vụ học sinh. Toàn bộ quá trình luôn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở mức cao nhất.

Trực tiếp phụ trách khu vực chế biến, chị Nguyễn Thị Phượng, bếp trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Phước cho biết, thực phẩm khi nhập về sẽ được ngâm rửa qua nước muối rồi mới đưa vào khu vực chế biến.

Bếp vận hành nghiêm ngặt theo quy trình một chiều, tách biệt hoàn toàn giữa đồ sống và đồ chín để tránh nhiễm khuẩn chéo.

Thức ăn sau khi nấu chín được chuyển sang khu vực riêng để phân chia khẩu phần, bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giờ ăn trưa tại nhà ăn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hưng Phước, dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các em chủ động rửa tay sát khuẩn, xếp hàng nhận khay cơm và ngồi vào bàn ngay ngắn.

Nhiều học sinh đồng bào dân tộc thiểu số từng bỡ ngỡ nay đã nhanh chóng hòa nhập, hình thành thói quen ăn hết suất, tự dọn dẹp khay sau khi ăn và giữ gìn vệ sinh chung.

Em Neang Li Dạ (học sinh lớp 5A4) phấn khởi chia sẻ: “Hôm nay được ăn cơm ở trường con thích lắm. Cơm ở trường rất ngon. Con cảm thấy rất vui khi được ăn cùng các bạn.”

Bữa ăn bán trú không chỉ mang lại niềm vui cho học sinh, mô hình bán trú còn tháo gỡ nhiều khó khăn cho các bậc phụ huynh vùng biên. Ông Điểu Thái (phụ huynh học sinh xã Hưng Phước) tâm sự, ông có con đang theo học tiểu học. Nay cháu được nhà trường tổ chức ăn, nghỉ lại buổi trưa nên ông rất mừng.

Nhờ vậy, vợ chồng ông bớt được thời gian đi lại đưa đón để yên tâm lao động, sản xuất. Ông rất biết ơn Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, lo lắng cho con em đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Xác định chăm lo cho thế hệ tương lai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn liền với an sinh xã hội, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Phước tiếp tục huy động các nguồn lực để nâng cấp đồng bộ bếp ăn, phòng nghỉ, tạo điểm tựa vững chắc nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên.

Theo ông Võ Anh Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Phước, là địa phương biên giới với 28% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, bà con rất phấn khởi khi chính sách bán trú được triển khai.

Học sinh được học tập và sinh hoạt tại trường với những bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, giúp giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh.

Để duy trì hiệu quả, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch quản lý học sinh, tập huấn an toàn thực phẩm, quyết tâm mang lại những bữa ăn chất lượng nhất. Đặc biệt, nhà trường công khai, minh bạch khẩu phần và số lượng học sinh đăng ký hằng ngày.

Khu vực bếp ăn được lắp đặt camera giám sát và vận hành theo qui trình một chiều đồng bộ để bảo an toàn thực phẩm ở mức cao nhất.

Đến nay, việc tổ chức bữa ăn trưa tại 32 trường học thuộc 8 xã biên giới (gồm: Đăk Ơ, Hưng Phước, Thiện Hưng, Bù Gia Mập, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến và Lộc Thành) đã và đang đi vào vận hành ổn định. Các bữa ăn luôn bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và thực hiện nghiêm qui trình lưu mẫu đúng qui định y tế./.

Bữa ăn bán trú ở Hà Nội: Cần giám sát chặt ngay từ đầu năm học Để bữa ăn bán trú được bảo đảm, nhà trường cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát, trong khi phụ huynh cũng cần có kênh để theo dõi, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh.

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