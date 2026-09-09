Từ sân chơi kiến thức đến tình yêu biển, đảo trong học đường

Từ những câu hỏi về lịch sử, địa lý, pháp luật biển, đảo đến những phần hùng biện về người chiến sỹ Cảnh sát biển, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đã tạo nên một sân chơi đặc biệt trong các trường trung học cơ sở.

Qua mỗi vòng thi, kiến thức về biển, đảo không còn khô cứng trên trang sách mà trở thành câu chuyện gần gũi, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của học sinh Việt Nam đối với chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Một sân chơi không chỉ để thi

Một sáng trung tuần tháng 8/2026, tại Trường quay S1, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội ở Hà Nội, không khí Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 khác hẳn các cuộc thi thông thường.

Hàng trăm khán giả có mặt từ sớm, tiếng nhạc về biển, đảo vang lên cùng tiếng cổ vũ, tiếng cười nói của học sinh. Những lá cờ Tổ quốc có chữ ký của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa được trưng bày bên cạnh những bức tranh do chính học sinh vẽ về biển, đảo và người chiến sỹ Cảnh sát biển.

Sáu đội có mặt tại Chương trình Chung kết toàn quốc, gồm đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), đội Đảo Mê (Thanh Hóa), đội Sao Biển (Quảng Ngãi), đội Biển Xanh (Lâm Đồng), đội Sóng Biển (Thành phố Hồ Chí Minh) và đội Mắt Biển (tỉnh Cà Mau). Đây là những gương mặt xuất sắc đã vượt qua các vòng thi cấp khu vực để góp mặt tại vòng thi cao nhất của Chung kết.

Đến từ những vùng miền khác nhau, mỗi đội mang theo những nét riêng về văn hóa, con người và cách thể hiện tình yêu đối với biển, đảo Tổ quốc, song, các đội thi cùng gặp nhau ở một điểm chung, đó là niềm tự hào về quê hương, đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Không khí trường quay S1 nhiều thời điểm trở nên căng thẳng khi điểm số giữa các đội bám đuổi sát nhau. Những đáp án chính xác nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả; trong khi mỗi câu hỏi khó lại khiến các đội phải phát huy cao nhất khả năng ghi nhớ, tư duy và sự bình tĩnh.

Đại tướng Phan Văn Giang và đồng chí Nguyễn Thị Thanh trao giải Nhất cho đội Bạch Long Vỹ. (Ảnh: Bá Thanh/TTXVN)

Không chỉ kiểm tra kiến thức, Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 còn thử thách bản lĩnh của các thí sinh.

Càng về những phần thi sau, áp lực càng lớn khi các đội đều đã cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao. Những màn bứt phá về điểm số khiến cuộc đua trở nên hấp dẫn, kịch tính đến từng câu hỏi. Từ những câu trả lời đầy tự tin đến những phần thuyết trình giàu cảm xúc, các thí sinh đã cho thấy sự trưởng thành đáng ghi nhận.

Những kiến thức về biển, đảo không còn là những con số, dữ kiện khô cứng mà được các em thể hiện bằng tình yêu, niềm tự hào và khát vọng được đóng góp cho quê hương, đất nước.

Đặc biệt, phần thi “Vượt sóng” mang đến nhiều cảm xúc. Với hình thức bốc thăm chủ đề và thể hiện phần thi, các em học sinh không chỉ phải có kiến thức mà còn cần khả năng thuyết trình, tư duy nhanh, sự tự tin và bản lĩnh sân khấu.

Mỗi phần trình bày là một cách nhìn, một góc cảm nhận của các em về biển, đảo quê hương, về truyền thống dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

Càng về cuối Cuộc thi, cuộc đua càng trở nên quyết liệt. Các đội liên tục bám đuổi, tạo nên những khoảnh khắc hồi hộp, bất ngờ. Mỗi điểm số đều có ý nghĩa, mỗi câu trả lời đều có thể làm thay đổi cục diện Cuộc thi.

Trong tiếng cổ vũ của khán giả, các thí sinh vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự tin, thể hiện bản lĩnh của những gương mặt xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết toàn quốc. Kết thúc Cuộc thi, đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã xuất sắc giành giải Nhất với 476 điểm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao giải Nhì cho đội Sóng Biển và Biển Xanh. (Ảnh: Bá Thanh/TTXVN))

Chung kết Cuộc thi khép lại, nhưng hành trình của những “hạt mầm đại dương” sẽ còn tiếp tục. Những kiến thức, trải nghiệm và tình cảm được vun đắp từ Cuộc thi hôm nay sẽ trở thành hành trang để các em tiếp tục tìm hiểu, yêu mến và chung tay lan tỏa tình yêu biển, đảo Việt Nam.

Đưa biển, đảo đến gần hơn với học sinh

Ở một quy mô rộng hơn, toàn quốc có 78 cuộc thi các cấp, thu hút gần 472.200 học sinh tham gia trong năm học 2025-2026. Con số này cho thấy Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 đã vượt ra ngoài phạm vi của một hoạt động ngoại khóa đơn lẻ để trở thành một hình thức tuyên truyền, giáo dục có sức lan tỏa trong học sinh các địa phương ven biển và nhiều địa bàn khác.

Đánh giá về Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương,” Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã biểu dương Cảnh sát biển Việt Nam với sự chủ động, sáng tạo, phối hợp với Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thành công Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương;” đồng thời cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí, thầy cô giáo, phụ huynh và khán giả đã đồng hành, cổ vũ, lan tỏa ý nghĩa của Cuộc thi.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu tại Gala tổng kết, trao giải. (Ảnh: Bá Thanh/TTXVN)

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành Giáo dục và các cơ quan báo chí, truyền thông nâng cao chất lượng Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương;” chuẩn hóa nội dung, học liệu, ngân hàng câu hỏi, đổi mới hình thức tổ chức phù hợp với từng lứa tuổi, địa bàn, để sau mỗi mùa thi tạo chuyển biến thực chất từ nhận thức đến tình cảm, trách nhiệm và hành động của học sinh, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” từ sớm trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cũng nhắn nhủ các em học sinh tiếp tục lan tỏa tình yêu biển, đảo, biến những điều đã hiểu, đã yêu thành hành động cụ thể, nỗ lực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ hướng biển.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 đã thực sự trở thành một hành trình rộng lớn. Từ những câu hỏi về biển, đảo quê hương, hành trình của Cuộc thi đã đưa các em học sinh đến gần hơn với những kiến thức về biển, đảo, pháp luật, truyền thống quê hương, đất nước; và hơn hết, đã nuôi dưỡng trong các em tình yêu về biển, đảo cùng ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với Tổ quốc.

Thông qua Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương,” những giá trị ấy tiếp tục được lan tỏa rộng rãi hơn đến đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên cả nước.

Trung tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao giải Ba cho các đội Sao Biển, Mắt Biển và Đảo Mê. (Ảnh: Bá Thanh/TTXVN)

Riêng với Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026, những phần thưởng xứng đáng đã được trao cho 6 đội Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Đảo Mê (Thanh Hóa), Sao Biển (Quảng Ngãi), Biển Xanh (Lâm Đồng), Sóng Biển (Thành phố Hồ Chí Minh) và đội Mắt Biển (tỉnh Cà Mau).

Hành trình đầy sôi động, hấp dẫn và ý nghĩa của năm học 2025-2026 đã khép lại, nhưng cũng từ đây, một chặng đường mới của Cuộc thi được mở ra, với yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, mở rộng phạm vi lan tỏa, để tình yêu biển, đảo không chỉ được khơi dậy trên sân khấu Cuộc thi mà còn được bồi đắp thường xuyên trong mỗi nhà trường, mỗi gia đình và trong thế hệ trẻ Việt Nam./.

Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 Những kiến thức, trải nghiệm và tình cảm từ cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” sẽ trở thành hành trang để các em tiếp tục tìm hiểu, yêu mến, chung tay lan tỏa tình yêu biển, đảo Việt Nam.