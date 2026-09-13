Tăng cường ứng dụng công nghệ trong Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, thời gian tới đây, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương,” Cảnh sát biển Việt Nam xác định tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Đề án giai đoạn tiếp theo theo đúng lộ trình của Bộ Quốc phòng, chỉ thị và Kế hoạch của Cảnh sát biển Việt Nam.

Cảnh sát biển Việt Nam tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ trong xây dựng hệ thống câu hỏi theo hướng tình huống gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động tài trợ để tăng cường nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội đi kèm cuộc thi; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức Cuộc thi, đặc biệt là vai trò của cơ quan Chính trị các cấp.

Cùng với đó, Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường quán triệt cho các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương,” xác định đây là một nhiệm vụ chính trị có tính lâu dài trong công tác tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo; kiên quyết phê phán cách làm hình thức, hiệu quả thấp, phô trương, hình thức.

Các cổ động viên cổ động cho các đội tham gia thi đấu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng thời, Cảnh sát biển tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang các địa phương tham gia tổ chức các Cuộc thi; chú trọng hỗ trợ các nhà trường lan tỏa Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” thông qua các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa.

Trước đó, trong năm học 2025-2026, Ban Chỉ đạo Đề án 3934 Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với 21 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, 21 Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố tổ chức thành công 78 Cuộc thi các cấp.

Tổng số có 472.109 học sinh đến từ 1.730 trường Trung học cơ sở tham gia, với 4.937 giải thưởng các loại được trao trị giá 2.540.500.000 đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho các trường học ở Đặc khu Lý Sơn, tại chương trình "Em yêu biển đảo quê hương". (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Các đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa như thi vẽ tranh, sáng tác video, viết cảm nghĩ, cùng các hoạt động an sinh xã hội trao tặng hàng ngàn suất học bổng, quà chính sách, xe đạp và thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 cũng đã khép lại với những phần thưởng xứng đáng được trao cho 6 đội: Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), Đảo Mê (Thanh Hóa), Sao Biển (Quảng Ngãi), Biển Xanh (Lâm Đồng), Sóng Biển (Thành phố Hồ Chí Minh) và đội Mắt Biển (tỉnh Cà Mau)./.

Chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 Những kiến thức, trải nghiệm và tình cảm từ cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” sẽ trở thành hành trang để các em tiếp tục tìm hiểu, yêu mến, chung tay lan tỏa tình yêu biển, đảo Việt Nam.