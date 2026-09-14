Mỹ quyết giữ vị thế dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn duy trì vị thế thống trị toàn cầu về công nghệ, bất chấp hàng loạt cảnh báo nghiêm trọng từ các chuyên gia trong những ngày gần đây về những rủi ro mà trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu trong chuyến thăm Ireland, Tổng thống Trump khẳng định những kịch bản mà các chuyên gia đưa ra khó có thể xảy ra.

Ông tuyên bố Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc về AI và ông muốn duy trì vị thế đó, đồng thời nhấn mạnh “ai thắng trong cuộc đua AI, người đó sẽ chiến thắng chung cuộc."



Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng việc duy trì vị thế thống trị toàn cầu về công nghệ là vấn đề an ninh quốc gia đối với Mỹ, mặc dù họ cũng thừa nhận cần cảnh giác trước những rủi ro mà công nghệ mới nổi này gây ra.



Ngày 13/9, nhà nghiên cứu AI Jacob Coxon, người từng làm việc tại OpenAI và cũng vừa rời Anthropic vài ngày trước, khẳng định rằng các nhân viên đang phát triển những hệ thống AI cảm thấy "thực sự lo sợ" cho tương lai của nhân loại. Chuyên gia Coxon ủng hộ ý tưởng làm chậm tốc độ phát triển và cho rằng cần phối hợp với Trung Quốc.



Trước đó, ngày 12/9, tỷ phú Elon Musk (chủ sở hữu xAI) và Sam Altman (lãnh đạo OpenAI) đã ủng hộ cảnh báo của ông Dario Amodei, Giám đốc điều hành (CEO) của Anthropic, rằng cần làm chậm tốc độ phát triển "để giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng," song cũng lưu ý rằng bất kỳ sự chậm lại nào cũng cần có giới hạn để tránh việc để Trung Quốc vượt lên dẫn trước.



Cùng ngày 12/9, các lãnh đạo hàng đầu trong ngành AI cũng đồng tình và kêu gọi làm chậm lại tốc độ phát triển./.

Tổng thống Trump bác bỏ những cảnh báo nghiêm trọng nhất về trí tuệ nhân tạo Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc về AI” và cho rằng Mỹ cần duy trì vị trí này, đồng thời mô tả Mỹ là quốc gia có nền tảng công nghệ tiên tiến nhất thế giới.

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