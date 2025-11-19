Tổng thống Trump: Mỹ cần một tiêu chuẩn liên bang thống nhất về quản lý AI

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/11 nhận định rằng Mỹ phải có một tiêu chuẩn liên bang thống nhất để quản lý trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cho rằng công nghệ này có nguy cơ bị kìm hãm bởi các quy định quá mức nếu mỗi bang của Mỹ lại đưa ra một tiêu chuẩn riêng.

Chia sẻ trên mạng xã hội, ông Trump cho rằng việc các bang thắt chặt quản lý đang đe dọa làm suy yếu động lực tăng trưởng này. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải có một tiêu chuẩn liên bang duy nhất thay vì sự chắp vá của 50 cơ chế quản lý từ các bang khác nhau.

Tổng thống cũng cảnh báo rằng nếu Mỹ không có một tiêu chuẩn liên bang thống nhất về AI, Trung Quốc sẽ dễ dàng bắt kịp Mỹ trong cuộc đua về trí tuệ nhân tạo.

Để giải quyết vấn đề này, Tổng thống Mỹ đã thúc giục các nhà lập pháp đưa tiêu chuẩn liên bang về quản lý AI vào một dự luật riêng biệt hoặc lồng ghép vào dự luật chính sách quốc phòng, còn được gọi là Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA).

Ông Trump khẳng định rằng nếu đưa quy định này vào NDAA hoặc thông qua một dự luật riêng, sẽ không ai có thể cạnh tranh được với nước Mỹ.

Tuy nhiên, bài đăng của ông Trump không cung cấp chi tiết cụ thể về tiêu chuẩn liên bang mà ông đề xuất.

Ông Trump đang ưu tiên việc chiến thắng Trung Quốc trong cuộc đua AI.

Ngay sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai vào tháng 1, ông đã chỉ đạo chính quyền xây dựng một Kế hoạch Hành động về AI nhằm biến Mỹ thành "thủ phủ trí tuệ nhân tạo của thế giới", và cắt giảm các rào cản pháp lý để thúc đẩy sự mở rộng nhanh chóng của lĩnh vực này.

Sự trỗi dậy của AI đã làm dấy lên hàng loạt lo ngại, như nguy cơ công nghệ này có thể bị lợi dụng để phá hoại các quy trình dân chủ, tiếp tay cho các hành vi lừa đảo và dẫn đến tình trạng mất việc làm./.

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng xem xét dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran Phát biểu trong bữa tối với các nhà lãnh đạo Trung Á, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng và ông sẵn sàng thảo luận về vấn đề này.