Tổng thống Donald Trump: Không cần phải dỡ bỏ thêm thuế quan

Không lâu sau khi ký sắc lệnh hành pháp nhằm đảo ngược một số loại thuế quan đối ứng được công bố lần đầu vào tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không nghĩ rằng cần phải dỡ bỏ thêm thuế quan.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng người dân Mỹ đang phải chịu giá cao hơn đối với các mặt hàng như càphê.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One ngày 14/11 về việc dỡ bỏ thêm thuế quan, ông Trump nói rằng ông không nghĩ điều đó là cần thiết. Ông cho biết chính phủ vừa thực hiện một đợt dỡ bỏ nhỏ đối với một số mặt hàng thực phẩm, ví dụ như càphê, trong bối cảnh giá mặt hàng này đã hơi cao. Ông nói thêm rằng giá cả sẽ sớm giảm xuống.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump ngày đã ký sắc lệnh hành pháp miễn trừ "thuế đối ứng" đối với một loạt mặt hàng thực phẩm nhập khẩu, bao gồm thịt bò, cà chua, càphê và chuối. Loại thuế này từng được áp dụng rộng rãi đối với hầu hết mọi quốc gia và vùng lãnh thổ hồi đầu năm nay.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết sắc lệnh này là một phần trong nỗ lực lớn của Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng của người dân Mỹ về giá thực phẩm liên tục ở mức cao.

Quy định miễn trừ mới - có hiệu lực hồi tố vào nửa đêm 13/11 (giờ địa phương), đánh dấu một sự đảo ngược mạnh mẽ trong lập trường của Tổng thống Trump, vốn lâu nay vẫn khẳng định rằng chính sách thuế nhập khẩu của ông không thúc đẩy lạm phát.

Khi bị chất vấn về tuyên bố trước đó rằng chính sách thuế quan của ông sẽ không làm tăng giá hàng hóa tiêu dùng trong nhiều tháng, ông Trump trả lời rằng ông từng nói là giá cả "có thể" tăng, đồng thời bảo vệ các chính sách thuế quan của mình. Ông khẳng định rằng công cụ tuyệt vời nhất mà nước Mỹ đang có vào lúc này chính là việc sử dụng thuế quan, và ông đã sử dụng công cụ này một cách đúng đắn trong nhiều năm.

Tổng thống Trump cũng cho biết chính quyền sẽ thực hiện lời hứa gần đây của ông về việc gửi cho người dân Mỹ các khoản chi trả "cổ tức" 2.000 USD từ nguồn thu thuế quan. Tuy nhiên, ông cho biết việc này sẽ không diễn ra trong năm nay mà là vào một thời điểm nào đó trong năm tới. Ông giải thích rằng đây là một khoản tiền lớn, nhưng chính phủ đã thu về rất nhiều tiền từ thuế quan và chính nguồn thu này cho phép họ chi trả một khoản "cổ tức" cho người dân.

Trước đó, ông Trump đã công bố đề xuất chính sách này trong một thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội vào cuối tuần trước. Nhưng thông điệp này không nêu rõ ai sẽ đủ điều kiện nhận khoản chi trả cũng như cách thức thực hiện việc này.

Cũng trong ngày 14/11, Tổng thống Donald Trump cho biết Trung Quốc sẽ mua đậu tương và các nông sản khác của Mỹ, đồng thời tiết lộ rằng Mỹ và Trung Quốc đã có các cuộc hội đàm về vấn đề này vào ngày 14/11, nhưng ông không nêu rõ những đại diện nào của hai chính phủ đã tham gia vào các cuộc hội đàm. Ông Trump cho rằng hoạt động thu mua này đang được phía Trung Quốc triển khai và sẽ diễn ra trước mùa Xuân./.

