Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó đáng chú ý là thỏa thuận dầu mỏ với Venezuela, chính sách năng lượng, phát triển năng lượng nguyên tử và tác động của các trung tâm dữ liệu đối với lưới điện, môi trường.

Việc kiểm soát Hạ viện cho phép đảng chiếm đa số quyết định chương trình nghị sự của các ủy ban, tổ chức điều trần, yêu cầu chính quyền cung cấp tài liệu và sử dụng quyền triệu tập trong các cuộc điều tra. Tuy nhiên, phạm vi giám sát trên thực tế sẽ phụ thuộc vào chương trình nghị sự của các ủy ban và tương quan chính trị tại Hạ viện.

Một trong những vấn đề có khả năng được Đảng Dân chủ chú ý là chính sách của chính quyền Trump đối với ngành dầu mỏ Venezuela.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, các thỏa thuận công bố ngày 28/8 thiết lập quyền kiểm soát đa số của Mỹ đối với lượng dầu dự trữ đã được chứng minh của Venezuela, ước tính khoảng 65 tỷ thùng. Ngày 2/9, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright tới Venezuela để giám sát việc ký các thỏa thuận năng lượng với Chevron, Eni và GE Vernova.

Các nghị sỹ Dân chủ trước đó đã yêu cầu chính quyền cung cấp thông tin về việc quản lý nguồn thu từ dầu Venezuela. Nếu kiểm soát Hạ viện, họ có thể tập trung vào tính minh bạch của các thỏa thuận, cơ chế quản lý nguồn thu, vai trò của các doanh nghiệp tư nhân và mức độ tham gia của Chính phủ Mỹ.

Chính sách năng lượng trong nước cũng có thể trở thành lĩnh vực giám sát quan trọng. Đảng Dân chủ có khả năng xem xét tác động của những thay đổi chính sách và quy định đối với các tập đoàn dầu khí, cũng như việc chính quyền trì hoãn hoặc chấm dứt hỗ trợ các dự án điện gió, điện mặt trời và năng lượng sạch.

Đối với năng lượng nguyên tử, dù ngày càng có sự đồng thuận lưỡng đảng về nhu cầu mở rộng nguồn điện và phát triển công nghệ lò phản ứng mới, bất đồng có thể tập trung vào cơ chế cấp phép, an toàn và tính độc lập của Ủy ban Điều tiết hạt nhân (NRC). Ủy ban Năng lượng và thương mại Hạ viện.

Sự phát triển nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể trở thành mặt trận chính sách mới. Đảng Dân chủ nhiều khả năng tập trung vào chi phí nâng cấp lưới điện, giá điện, sử dụng nước và tác động môi trường.

Hạ nghị sỹ Alexandria Ocasio-Cortez đã giới thiệu dự luật H.R. 9442 nhằm tạm dừng xây dựng và mở rộng trung tâm dữ liệu AI cho đến khi có quy định liên bang về các tác động kinh tế, môi trường và an toàn.

Ngoài ra, Quốc hội có thể tăng cường giám sát chiến lược giảm phụ thuộc vào Trung Quốc về khoáng sản quan trọng, nhất là tính minh bạch, tiêu chuẩn môi trường-lao động và việc Chính phủ Mỹ tham gia vốn vào các doanh nghiệp khai khoáng.

Nhìn chung, nếu Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện, hoạt động giám sát có thể mở rộng đáng kể đối với các chính sách năng lượng và công nghiệp của chính quyền Trump, trong đó dầu Venezuela, năng lượng nguyên tử và trung tâm dữ liệu nhiều khả năng là những vấn đề nổi bật./.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ sẽ diễn ra ngày 3/11 tới, theo đó cả hai đảng đều tăng cường vận động các nhóm cử tri có khả năng ảnh hưởng đến kết quả tại các cuộc đua vào Quốc hội và chức vụ cấp bang.