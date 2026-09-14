Tổng thống Donald Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi số liệu công bố ngày 11/9 vừa qua cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 8/2026 tăng mạnh hơn dự kiến. Fed nhiều khả năng sẽ xem số liệu này là yếu tố thúc đẩy họ tiến tới lần tăng lãi suất đầu tiên trong ba năm.

Số liệu lạm phát đã khiến các nhà giao dịch nâng kỳ vọng Fed tăng lãi suất, với xác suất 86% cho một đợt tăng trong tháng 9 và thị trường hiện dự báo sẽ có tổng cộng hai lần tăng lãi suất từ nay đến cuối năm.

Nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với giá năng lượng cao hơn trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã bước sang tháng thứ bảy. Chính sách áp thuế của ông Trump cũng khiến Fed gặp thêm khó khăn trong việc đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Ông Trump nhiều lần chỉ trích cựu Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không hạ chi phí vay mạnh tay hơn. Dù ông Warsh chưa phải chịu sức ép tương tự kể từ khi tiếp quản vị trí lãnh đạo Fed, ông Trump trong những tuần gần đây tiếp tục thể hiện sự không hài lòng với lập trường chính sách của ngân hàng trung ương.

Trong khi bày tỏ sự thất vọng với Fed, ông Trump cũng cho rằng ông Warsh có thể bị hạn chế khả năng hành động bởi Hội đồng Thống đốc. Đầu tháng 9/2026, ông Trump còn đề cập khả năng ngừng giao thương với một số nền kinh tế mà Mỹ đang có thâm hụt thương mại nếu ngân hàng trung ương không hạ chi phí vay. Tuy nhiên, chưa rõ lời đe dọa này sẽ giúp lãi suất giảm bằng cách nào.

Những lo ngại về chi phí sinh hoạt tăng cao, liên quan đến giá năng lượng, nhà ở, chăm sóc y tế và thực phẩm, đang là một trong những vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Cuộc bầu cử này có nguy cơ khiến đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội./.

Fed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn Trong báo cáo Sách Be về tình hình kinh tế mới nhất, Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.