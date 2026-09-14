Nghệ An cấm hợp thức hóa hồ sơ để “chạy” chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 14/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu nghiêm cấm tuyệt đối việc cố tình hợp thức hóa hồ sơ giải ngân, ký hợp đồng tạm ứng vốn vào cuối năm hoặc chuyển tiền vào tài khoản Hội đồng giải phóng mặt bằng khi chưa đủ điều kiện chi trả nhằm "chạy" chỉ tiêu giải ngân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc đẩy mạnh giải ngân phải gắn với khối lượng thi công thực tế, bảo đảm đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ nghiêm Quy định số 207-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Theo kết quả chấm điểm thử về giải ngân kế hoạch đầu tư công 8 tháng năm 2026, có 114 sở, ban, ngành và xã, phường giải ngân tốt. Tuy nhiên, 4 sở, ban, ngành và 18 xã, phường có kết quả giải ngân ở mức trung bình và chưa tốt.

Trước thực tế trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải nghiêm khắc phê bình các đơn vị có kết quả giải ngân không tốt, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Các đơn vị phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương xác định nguyên nhân, xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để khắc phục.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến tiến độ giải ngân chậm là người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Việc tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục đầu tư, nghiệm thu còn chậm. Một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm cam kết về tiến độ giải ngân.

Để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; thủ trưởng các ban quản lý dự án; chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Kết quả giải ngân cũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân theo quy định.

Các đơn vị kể trên cũng phải chủ động, linh hoạt triển khai giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, tập trung thúc đẩy các dự án trọng điểm, dự án liên vùng và những dự án còn số vốn chưa giải ngân lớn.

Các chủ đầu tư được yêu cầu rà soát khối lượng công việc còn lại của từng dự án. Trên cơ sở đó, làm việc trực tiếp với nhà thầu để xây dựng kế hoạch thi công, giải ngân theo tuần, tháng. Các đơn vị phải tăng cường kiểm tra hiện trường, đôn đốc nhà thầu, tư vấn huy động máy móc, nhân lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công.

Việc cung ứng vật tư, vật liệu cũng phải được chủ động, nhất là đối với các dự án quan trọng quốc gia và dự án trọng điểm. Ngay khi có khối lượng đủ điều kiện, các đơn vị phải khẩn trương nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nghiêm theo quy định các tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quản lý đầu tư công.

Sở Tài chính rà soát, tổng hợp và tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch sang các dự án có tiến độ thực hiện, giải ngân tốt và có nhu cầu, khả năng tiếp nhận vốn bổ sung trong năm 2026.

Theo kế hoạch đầu tư công năm 2026, Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ giao 17.841,905 tỷ đồng. Đến đầu tháng 9/2026, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân khoảng 12.800 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch./.

Lào Cai: Đến ngày 30/9 giải ngân tối thiểu 75% kế hoạch vốn đầu tư công Để đạt mục tiêu, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương rà soát cụ thể từng dự án, từng nguồn vốn; xây dựng tiến độ thực hiện và giải ngân chi tiết theo từng tuần trong tháng 9.