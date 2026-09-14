Tổng thống Trump bác bỏ những cảnh báo nghiêm trọng nhất về trí tuệ nhân tạo

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/9 đã bác bỏ những cảnh báo nghiêm trọng nhất về nguy cơ trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra hậu quả thảm khốc, đồng thời cho rằng Mỹ cần tiếp tục phát triển công nghệ này để duy trì lợi thế trước Trung Quốc.

Phát biểu với báo chí tại sân golf của gia đình ở Doonbeg, Ireland, Tổng thống Trump cho rằng nhiều dự báo tiêu cực về AI sẽ không trở thành hiện thực.

Mỹ có thể xây dựng các “hàng rào an toàn,” nhưng không nên để những cảnh báo về rủi ro cản trở tốc độ phát triển công nghệ.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc về AI” và cho rằng Mỹ cần duy trì vị trí này. Ông cho rằng “Ai thắng AI thì thắng,” đồng thời mô tả Mỹ là quốc gia có nền tảng công nghệ tiên tiến nhất thế giới.

Những phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei kêu gọi các công ty phát triển AI tiên tiến làm chậm tốc độ gia tăng năng lực của các mô hình.

Trong bài viết công bố ngày 12/9, Amodei cho rằng tốc độ phát triển hiện nay có thể khiến các biện pháp an toàn không theo kịp sự gia tăng năng lực của AI.

Amodei đề xuất 3nhóm biện pháp, gồm tăng cường đánh giá độc lập đối với các hệ thống AI tiên tiến, xây dựng các tiêu chuẩn chung giữa các công ty phát triển AI hàng đầu và thúc đẩy hợp tác quốc tế, trong đó có khả năng phối hợp giữa Mỹ và Trung Quốc ở những lĩnh vực phù hợp.

Anthropic cho biết sẽ cho phép các nhà đánh giá độc lập tiếp cận hệ thống an toàn của công ty ở mức tương đương nhân viên.

Amodei cảnh báo rằng nếu năng lực AI tiếp tục tăng nhanh mà các biện pháp an toàn không được cải thiện tương ứng, trong vòng 6-12 tháng tới, các tác nhân AI có thể đạt khả năng thực hiện những cuộc tấn công mạng quy mô lớn hơn, thậm chí phối hợp để kiểm soát một phần đáng kể các hệ thống trên Internet.

Đây là đánh giá rủi ro của Amodei, không phải dự báo đã được xác nhận về một sự kiện chắc chắn xảy ra.

Các cảnh báo về an toàn AI xuất hiện trong bối cảnh Anthropic công bố một loạt nghiên cứu về việc sử dụng sai mục đích các mô hình AI.

Báo cáo công bố ngày 10/9 cho biết các mô hình hiện nay đã đạt năng lực đáng kể trong một số nhiệm vụ liên quan thu thập thông tin tình báo và phát triển vũ khí thông thường.

Công ty cho biết đã phát hiện và ngăn chặn nhiều nhóm tác nhân sử dụng Claude cho các hoạt động có nguy cơ gây hại.

Quan điểm của Amodei nhận được sự đồng tình từ một số lãnh đạo ngành công nghệ, trong đó có Tổng giám đốc OpenAI Sam Altman và Elon Musk của xAI. Tuy nhiên, tranh luận không chỉ xoay quanh vấn đề an toàn mà còn liên quan đến cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

David Sacks, đồng Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa học và Công nghệ của Tổng thống, phản đối ý tưởng làm chậm quá trình phát triển AI trên diện rộng. Ông cho rằng các công ty có thể tự quyết định tốc độ phát triển và việc Mỹ đơn phương giảm tốc có thể tạo lợi thế cho Trung Quốc.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng cho rằng cần xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn AI, nhưng phản đối việc đình chỉ phát triển công nghệ.

Ông nhấn mạnh Mỹ không thể tự hạn chế trong khi Trung Quốc tiếp tục phát triển, đồng thời kêu gọi Quốc hội, Nhà Trắng và các công ty AI phối hợp xây dựng những quy định phù hợp.

Tranh luận hiện phản ánh một vấn đề chính sách ngày càng rõ tại Mỹ: làm thế nào để kiểm soát rủi ro của AI mà không làm suy yếu vị thế cạnh tranh công nghệ của Mỹ trước Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Trump ưu tiên duy trì lợi thế công nghệ và năng lực đổi mới, trong khi một bộ phận giới công nghệ và các nhà nghiên cứu an toàn AI cho rằng tốc độ phát triển cần đi kèm với các cơ chế kiểm soát và đánh giá rủi ro chặt chẽ hơn.

Hai cách tiếp cận này nhiều khả năng sẽ tiếp tục là trọng tâm tranh luận về chính sách AI của Mỹ trong thời gian tới./.

Mỹ: Thành phố New York cấm học sinh sử dụng AI Quy định áp dụng đối với “tất cả phần mềm sử dụng AI tạo sinh hướng tới học sinh” từ lớp 8 trở xuống, và được mô tả là lệnh cấm sử dụng AI có phạm vi rộng nhất tại Mỹ hiện nay.