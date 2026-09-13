Hàng trăm nghìn khách đặt cọc để sở hữu sớm iPhone 18 Pro ngày 18/9 ở Việt Nam

Vào 19 giờngày 12/9, các hệ thống bán lẻ uỷ quyền của Apple tại Việt Nam đã chính thức nhận đặt hàng cho bộ đôi điện thoại iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cùng giờ với cửa hàng Apple trực tuyến tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để nhận máy sớm người dùng cần "đặt cọc" để đảm bảo có thể nhận được hàng trong những đợt đầu. Tại hầu hết đại lý ủy quyền của Apple, mức cọc là 1 triệu đồng.

Tính đến 14 giờ ngày 13/9, trên website của TopZone thông báo đã nhận hơn 193.000 lượt đặt trước bộ đôi iPhone mới, trong đó hơn 176.000 khách hàng thanh toán tiền cọc.

Tính đến 10 giờ sáng nay 13/9, Viettel Store ghi nhận 57.000 lượt cọc, trong khi Di Động Việt cho biết có gần 23.000 người đặt cọc.

CellphoneS cho biết, gần 40.000 lượt khách đã đặt cọc để sở hữu bộ đôi iPhone 18 Pro. Ngay trong 15 phút đầu mở đặt trước, CellphoneS ghi nhận hơn 10.000 đơn cọc thành công, tăng 40% so với cùng thời điểm mở bán năm ngoái. Đây là một trong những chỉ số cho thấy sức mua iPhone 18 series năm nay khởi đầu tốt hơn thế hệ trước.

FPT không công bố số lượng đặt cọc trước để lấy máy sớm tuy nhiên so với năm trước chắn chắn con số không hề nhỏ. Anh Nguyễn Như Thành - Phó Giám đốc Ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop cho biết lượng khách hàng đăng ký nhận thông tin iPhone mới tại FPT Shop tăng hơn 30% so với năm trước, cho thấy sức hút của các sản phẩm Apple vẫn rất lớn. Đặc biệt, sự xuất hiện của iPhone Duo với thiết kế hoàn toàn mới cũng tạo thêm sự tò mò và kỳ vọng, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của khách hàng trước thời điểm mở bán.

Số lượng đặt cọc mua bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max tại TopZone tính đến 14 giờ ngày 13/9. (Ảnh chụp màn hình)

Thị trường Việt Nam có khoảng 10 hệ thống bán lẻ ủy quyền và Apple Store Online Việt Nam, nhiều đơn vị không chia sẻ số lượng đặt hàng trước. Tuy nhiên, với các đơn vị đã công bố, thị trường ghi nhận ít nhất 300.000 lượt đặt, tức người Việt đã chi gần 300 tỷ đồng cho riêng tiền cọc bộ đôi iPhone 18 Pro và 18 Pro Max.

Dù bộ đôi iPhone mới được đánh giá không có nhiều đột phá so với thế hệ trước, máy vẫn thu hút khách hàng trong đợt đầu, tương tự các thế hệ iPhone trước. Đại diện một đơn vị bán lẻ cho biết, năm nay số lượng người dùng quan tâm tăng cao vì Apple mới chỉ giới thiệu bộ 3 iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và Duo. Trong khi đó, iPhone Duo phải đến tháng 10 mới mở bán.

Như thường lệ, mẫu Pro Max với màu đỏ mới và dung lượng thấp vẫn được đa số lựa chọn đợt đầu. Thống kê tại Di Động Việt cho thấy lượng đặt 18 Pro Max chiếm 84%, trong đó bản 256 GB chiếm 75%, màu đỏ chiếm 66%. CellphoneS cũng cho biết "không ngoài dự đoán" khi đỏ burgundy và xanh băng thanh được chọn nhiều nhất.

Mức giá dự kiến tại hệ thống CellphoneS. (Ảnh chụp màn hình)

Bộ đôi điện thoại mới được Apple cho đặt hàng từ ngày 12/9 tại hơn 60 thị trường trên thế giới. iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 38,99 triệu với bản 256 GB, cao hơn 4 triệu đồng so với mức niêm yết khi mới ra mắt của 17 Pro. Các mẫu còn lại lần lượt là 45,49 triệu (512 GB), 58,49 triệu (1 TB) và 77,99 triệu (2 TB).

Còn iPhone 18 Pro Max được bán từ 41,99 triệu đồng với bản 256 GB. Các phiên bản 512 GB, 1 TB và 2 TB được bán lần lượt 48,49 triệu, 61,49 triệu và 80,99 triệu đồng./.

Những kỳ vọng về mẫu điện thoại thông minh iPhone tiếp theo của Apple Trong tuần này, những người yêu thích công nghệ sẽ được chứng kiến mẫu điện thoại thông minh iPhone màn hình gập đầu tiên của tập đoàn công nghệ Apple.