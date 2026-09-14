Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.



Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời ông T.W. Shannon, cựu Chủ tịch Black Voices for Trump và cựu Chủ tịch Hạ viện bang Oklahoma, hiện là ứng cử viên Cộng hòa tranh chức Phó Thống đốc Oklahoma, cho rằng các chính sách mà đảng Cộng hòa đang thúc đẩy cùng những thay đổi trong định hướng của đảng Dân chủ có thể tiếp tục tạo điều kiện để đảng này cạnh tranh trong khối cử tri da màu.



Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, ông Trump nhận được 16% phiếu của cử tri da màu, gần gấp đôi tỷ lệ đạt được năm 2020. Ông Shannon cho rằng kết quả này cho thấy đảng Cộng hòa có thêm cơ hội tiếp cận nhóm cử tri vốn có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ trong nhiều thập kỷ.



Phát biểu tại Đại hội toàn quốc giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa vừa qua ở Dallas, Texas, ông Shannon nhận định đảng Cộng hòa dưới thời Tổng thống Trump đã tiếp cận gần hơn với các nhóm cử tri thuộc tầng lớp lao động, trong khi đảng Dân chủ hiện phải cạnh tranh để giành sự ủng hộ của cử tri da màu thay vì coi đây là nhóm cử tri mặc nhiên ủng hộ đảng.

Ông dẫn các vấn đề như việc làm và an ninh tại các cộng đồng da màu để lý giải lập luận của mình, đồng thời chỉ trích một số ứng cử viên đảng Dân chủ được Đảng Xã hội Dân chủ Mỹ (DSA) ủng hộ hoặc có liên hệ với tổ chức này, cho rằng các đề xuất như tăng thuế, thay đổi vai trò của Thượng viện hoặc giảm quy mô lực lượng cảnh sát có thể gặp phản ứng trong một bộ phận cử tri da màu. Phát biểu của ông Shannon tại Đại hội ở Dallas cũng tập trung vào các vấn đề kinh tế, an ninh và chính sách của đảng Dân chủ.



Trong khi đó, đảng Dân chủ đã bác bỏ nhận định trên. Một người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) nói rằng cử tri da màu sẽ phản đối chương trình của chính quyền Tổng thống Trump mà đảng này cho rằng ưu tiên giới giàu có và làm gia tăng chi phí sinh hoạt.

DNC cho biết đang dành nguồn lực để tiếp cận, đăng ký và vận động cử tri da màu trên toàn quốc, đồng thời cáo buộc chính quyền đương nhiệm gây ảnh hưởng tới các quyền dân sự và quyền bỏ phiếu.



Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ sẽ diễn ra ngày 3/11 tới, trong bối cảnh cả hai đảng đều tăng cường vận động các nhóm cử tri có khả năng ảnh hưởng đến kết quả tại các cuộc đua vào Quốc hội và các chức vụ cấp bang./.

Mỹ: Mối lo ngại về chi phí sinh hoạt khiến đảng Cộng hòa mất lợi thế trước bầu cử Các chiến lược gia Cộng hòa cảnh báo rằng những cử tri từng ủng hộ Tổng thống Donald Trump năm 2024 với kỳ vọng ông sẽ kéo giảm chi phí sinh hoạt có thể không đi bỏ phiếu.

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