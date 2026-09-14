Trung tá hy sinh khi cứu người: Biểu tượng đẹp của người lính vì dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân.”

Đó là một trong những dòng trạng thái được đưa lên mạng xã hội bày tỏ khâm phục về sự hy sinh anh dũng của Trung tá Trần Văn Tùng (sinh năm 1987, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên).

Cùng với bày tỏ tiếc thương trên mạng xã hội, hai ngày nay, tại Hưng Yên, nhiều người dân đã đến nhà riêng của anh để bày tỏ tình cảm.

Nằm khiêm nhường bên con ngõ nhỏ ở thôn Bình An, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, ngôi nhà của Trung tá Tùng hôm nay đón rất nhiều người đến chia buồn, động viên gia đình anh.

Sáng 14/9, dù mưa lớn tại khu vực xã Vũ Thư nhưng đồng đội, bà con xóm giềng vẫn có mặt từ sớm, chung tay hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Ai nấy đều bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của một người hiền lành, gần gũi, nghĩa tình và đã dũng cảm quên mình cứu người giữa dòng nước xiết.

Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương nhưng hơn hết là một tấm gương đẹp về lòng dũng cảm và trách nhiệm với nhân dân. Lời thề của người quân nhân “Kính trọng nhân dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân” đã được anh thực hiện bằng hành động cụ thể trong thời khắc quan trọng nhất: Lao mình xuống dòng nước chảy xiết, dù biết phía trước là hiểm nguy, đánh đổi bằng cả tính mạng.

Hình ảnh anh dũng của anh Tùng đã được người dân ghi lại; đồng thời bày tỏ khâm phục trước sự gan dạ của người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ về cháu mình, ông Trần Văn Dũng (chú ruột Trung tá Trần Văn Tùng) nghẹn ngào cho biết, anh có bố là thương binh nặng, mẹ đau yếu triền miên, nhà có 2 anh em.

Ý thức được hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ anh đã rất ngoan ngoãn, tự lập, luôn nỗ lực vượt khó vươn. Anh xây dựng gia đình được 10 năm, hiện có hai con, cháu lớn đang học lớp 2, cháu nhỏ đang ở độ tuổi mầm non.

Về quá trình công tác, ông Dũng cho biết anh mới được điều động về nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, anh có khoảng 15 năm công tác tại tỉnh Lào Cai. Do đặc thù nhiệm vụ quân ngũ thường xuyên phải đóng quân xa nhà, có những thời điểm cả năm anh mới thu xếp về thăm quê.

Nhưng dù ở đâu, anh vẫn luôn trọn vẹn trách nhiệm, lo toan chu tất cho bố mẹ già cùng vợ con. Trong mắt người thân và đồng chí, đồng đội, anh luôn giữ cốt cách của một quân nhân mẫu mực, khiêm nhường, trung thực và hết lòng vì tập thể.

Ông Trần Đình Tuấn (bác họ, đồng thời là hàng xóm) ngậm ngùi cho biết chính những năm tháng gian khó từ thuở ấu thơ đã tạo nên tính cách hiền hòa, nhã nhặn, chân thành và chưa từng làm mất lòng bất kỳ ai của Trung tá Trần Văn Tùng.

Nhắc lại thời khắc xảy ra vụ việc, ông Tuấn cho biết sau khi đã đi qua cầu Bo nhưng anh lập tức quay xe trở lại để cứu người không làm ông bất ngờ, vì ông biết với tính cách của cháu mình, Trung tá Trần Văn Tùng sẽ luôn làm như thế. Ông Tuấn mong muốn Nhà nước nhà nước xem xét, áp dụng chế độ, chính sách ưu đãi cao nhất để gia đình được an ủi phần nào.

Để kịp thời động viên và ghi nhận sự hy sinh của người Tiểu đoàn trưởng, thuộc Trung đoàn Bộ binh 568, sáng 14/9, Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 đã tới chia buồn, thăm hỏi và trao quyết định Truy thăng quân hàm sỹ quan trước thời hạn từ Thiếu tá lên Trung tá cho đồng chí Trần Văn Tùng.

Ngôi nhà của Trung tá Trần Văn Tùng hôm nay đón rất nhiều người đến chia buồn, động viên gia đình anh. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Trung tướng Lương Văn Kiểm khẳng định hành động dũng cảm của Trung tá Tùng là hình ảnh đẹp về phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ,” sẵn sàng vì nhân dân quên mình.

Cùng với việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng chu đáo, vẹn toàn cho đồng chí Trần Văn Tùng, Quân khu 3 đang làm các quy trình, thủ tục để thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước cho đồng chí.

Trước đó, tối 13/9, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng lãnh đạo Quân khu 3 đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình Trung tá Trần Văn Tùng.

Theo Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 568 Trung tá Đỗ Mạnh Tăng, sáng 12/9, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Văn Tùng điều khiển xe môtô trên đường trở về đơn vị, khi đến khu vực cầu Bo (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên) phát hiện một nam thanh niên đang có ý định nhảy cầu tự tử.

Đồng chí Tùng đã nhanh chóng tiếp cận, cùng với công dân Đ.V.T. (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) kiên trì thuyết phục, động viên nam thanh niên không hành động dại dột. Nhưng nam thanh niên bất ngờ nhảy từ cầu Bo xuống sông.

Không quản ngại hiểm nguy, đồng chí Tùng nhanh chóng cởi quân phục, lao xuống sông để cứu nam thanh niên nhưng do dòng nước xiết chảy quá mạnh đã cuốn trôi, nhấn chìm cả hai người.

Từ thời chiến đến thời bình, người lính Cụ Hồ luôn chấp nhận gian khổ, hy sinh, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân mà không một chút đắn đo, chần chừ.

Sự hy sinh cao cả của anh Tùng đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ." Sự dũng cảm hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng đã để lại hình ảnh một tượng đài vĩnh cửu trong lòng người dân Hưng Yên.

Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Thư Nguyễn Thị Hương cho hay sự hy sinh cao cả của anh là biểu tượng đẹp của người chiến sỹ vì nước, vì dân, niềm tự hào của thế hệ trẻ Vũ Thư.

Những người trẻ ở xã Vũ Thư hôm nay bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng và tiếc thương sâu sắc trước sự hy sinh của Trung tá Trần Văn Tùng. Tuổi trẻ Vũ Thư nguyện tiếp nối tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng và Tổ quốc của anh./.

Hưng Yên: Thăm hỏi, động viên gia đình Thiếu tá quân đội hy sinh khi cứu người Phát hiện thanh niên nhảy từ cầu tự tử, Thiếu tá Trần Văn Tùng lao xuống sông để cứu nam thanh niên nhưng do dòng nước xiết chảy quá mạnh đã cuốn trôi, nhấn chìm cả hai người.