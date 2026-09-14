Tuyên Quang quy tập 12 hài cốt liệt sỹ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, cho biết Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sỹ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích.

Tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sỹ.

Tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, trên cơ sở thông tin đã được thu thập, khảo sát và xác minh, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự xã tiến hành tìm kiếm, cất bốc, quy tập một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sỹ và 2 hài cốt liệt sỹ tại các vị trí khác. Các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại khu vực này hiện chưa xác định được danh tính.

Ở điểm cao 772, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, cán bộ, nhân viên Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập 2 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính.

Tại khu vực sườn Nam điểm cao 1250 Núi Bạc, thôn Phú Lũng, xã Bạch Đích, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự xã tìm kiếm, cất bốc, quy tập 2 hài cốt liệt sỹ đã xác định được danh tính.

Hai liệt sỹ được xác định là Lỗ Trọng Sang, sinh năm 1957, quê thôn Phượng Mao, xã Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ (trước đây), cấp bậc Thượng úy, chức vụ Phó Đại đội trưởng; Trần Xuân Vững, sinh năm 1961, quê xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (trước đây), cấp bậc Trung sỹ, chức vụ Tiểu đội trưởng. Cả hai cùng thuộc C3, D3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Minh, hy sinh ngày 30/4/1984 tại khu vực sườn Nam điểm cao 1250 Núi Bạc, thôn Phú Lũng, xã Bạch Đích.

Tại vị trí tìm kiếm ở Bạch Đích, di cốt hai liệt sỹ được phát hiện trong một hầm đá bị sập, ở độ sâu khoảng 2m. Cùng với hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy bình tông, bút viết, dép, đế giày, dây thắt lưng K82, vành mũ cứng cùng một số vật dụng sinh hoạt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, tìm kiếm thân nhân, gia đình hai liệt sỹ.

Trước đó, từ thông tin do các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và người dân cung cấp, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đã tổ chức thu thập, khảo sát, xác minh, đối chiếu và khảo sát thực địa để xác định các vị trí nghi có hài cốt liệt sỹ. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng từng bước khoanh vùng, xác định vị trí và tổ chức tìm kiếm tại những khu vực chiến trường trước đây.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, nhiều dốc đá cao, đường đi trơn trượt. Qua nhiều năm, địa hình tại một số vị trí đã thay đổi, dấu tích chiến trường bị đất đá và cây cối che phủ, đòi hỏi lực lượng làm nhiệm vụ phải kiên trì khảo sát, đối chiếu thông tin và tìm kiếm kỹ từng khu vực đã được xác định.

Cùng với các hài cốt liệt sỹ, lực lượng tìm kiếm còn phát hiện một số di vật như cúc áo, lược, dây lưng, đế giày và các vật dụng sinh hoạt còn sót lại. Những di vật này được thu thập cùng các thông tin liên quan để phục vụ việc xác minh, hoàn thiện hồ sơ và công tác xác định danh tính liệt sỹ.

Hiện, các hài cốt liệt sỹ được bảo quản tại Nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định. Công tác thu thập thông tin, khảo sát và tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại các khu vực có thông tin vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai./.

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sỹ cùng di vật, thông tin giá trị Hiện 3 hài cốt liệt sỹ vừa được phát hiện đã được quy tập, bàn giao cho phòng ban chuyên môn ở xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi bảo quản tại nhà chờ theo quy định.