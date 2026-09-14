Môi trường

Công bố 3 khu vực khoáng sản vàng không đấu giá quyền khai thác tại Thái Nguyên

Cả ba khu vực khoáng sản chiến lược, quan trọng là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đều là khoáng sản vàng, nằm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cũ, nay là tỉnh Thái Nguyên.

Hùng Võ
Khu vực khoáng sản vàng. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn: TTXVN)
Khu vực khoáng sản vàng. (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn: TTXVN)

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp vừa ký Quyết định số 3514/QĐ-BNNMT phê duyệt danh mục 3 khu vực khoáng sản chiến lược, quan trọng là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Đáng chú ý, cả ba khu vực khoáng sản quan trọng không đấu giá quyền khai thác đều là vàng, thuộc địa bàn tỉnh Bắc Kạn cũ, nay là tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, các khu vực khoáng sản được đề cập, gồm: Khu vực khoáng sản vàng Khuổi Tấy, xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên (trước đây là xã Liêm Thủy, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn); khu vực khoáng sản vàng Khuổi Ngoạ, xã Bằng Vân, tỉnh Thái Nguyên (trước đây là xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn); khu vực khoáng sản vàng Nà Pò, xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên (trước đây là xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn).

Tọa độ và diện tích các khu vực trên được nêu tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 866/2023 ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quyết định, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm về nội dung và các thông tin, số liệu, tài liệu có liên quan đến khu vực khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cập nhật và quản lý danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật; báo cáo Bộ trưởng định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Đối với địa phương, tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, giám sát hoạt động liên quan đến khu vực có khoáng sản thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn; bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước; đồng thời phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và các quy định của pháp luật khác có liên quan./.

(Vietnam+)
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