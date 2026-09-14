Quảng Trị: Bộ đội Biên phòng khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Sau những ngày mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa bàn, hiện mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã giảm, nước tại nhiều khu vực miền núi và đồng bằng đang rút.

Với phương châm “nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó,” Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã huy động tối đa quân số, phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Lao Bảo là một trong những địa bàn miền núi của tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ những ngày qua. Đặc biệt, trong ngày 13/9, mưa to khiến nước sông Sê Pôn dâng cao, gây ngập hàng trăm nhà dân trên địa bàn xã, nhiều khu vực nước dâng cao gây ngập từ 0,5m đến gần 3m. Đến sáng 14/9, theo thống kê từ cơ quan chức năng, toàn xã có hơn 310 nhà dân bị ngập lụt.

Ngay sau khi nước rút, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo đã cử cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn, phối hợp với chính quyền và các lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Khi nước rút, lượng bùn đất tồn đọng trong các khu dân cư khá lớn, gây nhiều khó khăn cho việc vệ sinh, khôi phục sinh hoạt. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tranh thủ thời gian cùng các lực lượng có mặt tại những khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục thiệt hại.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, đơn vị tập trung lực lượng, bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền và các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả ngay sau khi nước rút. Việc triển khai được thực hiện khẩn trương, ưu tiên những khu vực bị ảnh hưởng nặng, nhằm giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt.

Bên cạnh việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cũng đang khẩn trương khắc phục thiệt hại tại các chốt kiểm soát dọc sông Sê Pôn. Đơn vị có 4 chốt bị ngập, trong đó một chốt bị sạt lở. Lực lượng Biên phòng đã triển khai di dời và tổ chức khắc phục, phấn đấu sớm đưa các chốt trở lại hoạt động.

Cùng với địa bàn Lao Bảo, tại các khu vực xảy ra sạt lở, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Trị cũng huy động lực lượng, sử dụng các dụng cụ sẵn có để khắc phục tạm thời những điểm sạt lở, tạo điều kiện cho người dân đi lại.

Nhờ sự vào cuộc của các lực lượng, đến thời điểm hiện tại, tuyến Quốc lộ 15D đi Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã được thông tuyến. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực miền núi với cửa khẩu, do đó việc khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm giao thông có ý nghĩa thiết thực trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo thống kê ban đầu, đợt mưa lũ vừa qua đã gây ảnh hưởng trên diện rộng tại tỉnh Quảng Trị. Toàn tỉnh có trên 700 hộ bị ngập lụt; hàng trăm hộ dân phải di dời, sơ tán đến nơi an toàn; nhiều điểm, tuyến đường, cầu tràn bị ngập, chia cắt, xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất đá; khoảng 350 ha lúa và hoa màu bị ngập, đổ ngã...

Hiện nước đang tiếp tục rút tại nhiều địa bàn, công tác khắc phục hậu quả được chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai khẩn trương. Với Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, việc huy động tối đa lực lượng, bám sát địa bàn, phối hợp cùng chính quyền và nhân dân xử lý hậu quả sau mưa lũ đang được tập trung thực hiện, góp phần giảm thiểu khó khăn, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường./.

Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập lụt, nhiều trường cho học sinh nghỉ học Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ, ngập lụt ở địa phương; chủ động cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.