Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh khi cứu người

Ngày 14/9/2026, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1507/QĐ-CTN truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng vì đã có hành động dũng cảm, hy sinh thân mình cứu người, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 115/QĐT-BQP về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước niên hạn từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng.

Trước đó, khoảng 9 giờ 40 ngày 12/9, trên đường trở về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trần Văn Tùng đi qua khu vực giữa cầu Bo, thuộc phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên, thì phát hiện một nam công dân đang giằng co với mẹ.

Qua trao đổi, đồng chí Trần Văn Tùng được biết người này có ý định tự tử. Đồng chí Tùng cùng một công dân đi đường nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục và động viên người này từ bỏ ý định.

Người này sau đó đồng ý và nhờ đồng chí Tùng đưa về nhà. Tuy nhiên, trong lúc đồng chí Tùng quay lại lấy xe để chở người này về, khoảng 9 giờ 45, người này bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý.

Không quản nguy hiểm đến tính mạng, đồng chí Trần Văn Tùng nhanh chóng cởi quân phục, để lại quân tư trang trên xe máy rồi nhảy xuống sông cứu người.

Đồng chí Tùng đã tiếp cận được người gặp nạn. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, cả hai bị nước cuốn trôi và đồng chí Trần Văn Tùng đã hy sinh.

Hành động dũng cảm của đồng chí Trần Văn Tùng thể hiện tinh thần sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ tính mạng Nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Sự hy sinh của đồng chí Trần Văn Tùng là mất mát lớn đối với gia đình và đơn vị, đồng thời để lại tấm gương về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp để cán bộ, chiến sỹ và thế hệ trẻ học tập, noi theo./.

Trung tá hy sinh khi cứu người: Biểu tượng đẹp của người lính vì dân quên mình Trung tá Trần Văn Tùng hy sinh anh dũng khi cứu người, trở thành biểu tượng đẹp về lòng dũng cảm và trách nhiệm của người lính vì nhân dân.