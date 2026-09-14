Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh

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Ngày 14/9, phường Yên Tử (thành phố Quảng Ninh) đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành 16 dự án, công trình hạ tầng đô thị, giao thông với tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng việc thành lập thành phố Quảng Ninh (1/9/2026).

Tại buổi lễ, phường Yên Tử đã chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng 6 công trình giao thông trọng điểm với tổng chiều dài hơn 11,4 km, bề rộng mặt đường dao động từ 5,5 m đến 14 m.

Các tuyến đường tiêu biểu gồm: Nâng cấp, mở rộng đường Yên Trung; cải tạo, chỉnh trang tuyến đường từ đường Trần Anh Tông đến khu dân cư tổ 1 (khu Bạch Đằng); tuyến từ đập Tân Lập đến Công ty Lê Hoàng Long (khu Tân Lập 2)... Các công trình hoàn thành góp phần tăng cường kết nối liên khu dân cư, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cao diện mạo đô thị trên địa bàn.

Cùng ngày, chính quyền địa phương cũng chính thức khởi công 10 dự án mới gồm 2 khu tái định cư, 1 khu vui chơi ngoài trời, 1 công trình mương thoát nước cùng 6 dự án mở rộng, cải tạo đường giao thông.

Việc triển khai các dự án này ảnh hưởng trực tiếp đến 144 hộ dân; trong đó, đã có 103 hộ hoàn tất nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Địa phương đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tập trung đôn đốc công tác mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ thi công đúng kế hoạch.

Chủ tịch UBND phường Yên Tử Mạc Xuân Tú nhấn mạnh, hiệu quả đầu tư được thể hiện bằng những lợi ích thiết thực đối với địa phương và nhân dân. Mỗi công trình đã gắn với tổng thể quy hoạch, bảo đảm kết nối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu dân sinh và tạo nền tảng mở rộng không gian phát triển của Yên Tử trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Chủ tịch UBND phường Yên Tử trân trọng ghi nhận sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, trong thời gian qua, trên 400 hộ gia đình trên địa bàn đã tự nguyện hiến hơn 20.000 m² đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để thực hiện các dự án, nâng cấp, mở rộng đường giao thông địa phương.

Trước đó, ngày 26/8 để chào mừng mốc lịch sử Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/9, các địa phương Quảng Ninh đã đồng loạt khởi công và khánh thành 25 công trình, dự án cấp tỉnh (nay là thành phố) với tổng vốn đầu tư hơn 46.721 tỷ đồng; trong đó 3 dự án khánh thành với tổng vốn đầu tư 5.415 tỷ đồng, tập trung hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng thuộc khu công nghiệp, hệ thống cảng biển và hạ tầng giao thông kết nối.

Đối với 22 dự án khởi công mới (tổng vốn đầu tư khoảng 41.306 tỷ đồng), điểm nhấn trọng tâm nằm ở lĩnh vực công nghiệp và sản xuất với 17 dự án, bao gồm 2 khu công nghiệp mới cùng hệ thống các nhà máy công nghiệp hiện đại. Phần lớn các dự án sản xuất công nghiệp đợt này được tập trung bố trí tại Khu kinh tế ven biển Quảng Yên.

Việc liên tiếp đưa vào sử dụng và khởi công mới hàng loạt công trình hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực bứt phá mạnh mẽ, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố mới Quảng Ninh trong giai đoạn mới./.

Quảng Ninh lên thành phố: Bộ máy chính quyền vận hành liên tục, không gián đoạn Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã chủ động cập nhật tên gọi, con dấu, biển hiệu, tài khoản ngân hàng, chứng thư số cũng như hệ thống thông tin dữ liệu.

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