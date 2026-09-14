Sớm sửa chữa, hư hỏng tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh

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Trước kiến nghị quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về tình trạng xuống cấp trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương khắc phục triệt để hư hỏng trước ngày 10/10/2026.

Đây là động thái mạnh mẽ nhằm siết chặt quản lý hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người cũng như phương tiện tham gia giao thông.

Tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh và đoạn Nam cầu Bến Thủy đến Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh thuộc Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A theo hình thức BOT, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh làm chủ đầu tư và quản lý vận hành.

Căn cứ Hợp đồng BOT số 2177/GTVT-KHĐT cùng các quy định pháp luật liên quan, nhà đầu tư có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để duy trì tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình.

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ II cho thấy, thời gian qua công tác sửa chữa, bảo trì của doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Nhiều vị trí hư hỏng nền mặt đường chưa được khắc phục hoặc sửa chữa mang tính chắp vá, không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Mặc dù Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc và tổ chức họp kết luận tại Thông báo số 131/TB-CĐBVN ngày 27/8/2026, nhưng tiến độ xử lý của nhà đầu tư vẫn không đáp ứng yêu cầu. Thực trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, mất an toàn cho người tham gia giao thông, Nhân dân địa phương bức xúc.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, căn cứ kết quả kiểm tra hiện trường ngày 08/9/2026 và các điều khoản phụ lục hợp đồng BOT, Cục Đường bộ Việt Nam đã đưa ra giải pháp xử lý mạnh tay đối với nhà đầu tư:

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco 4 và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh phải tập trung tối đa lực lượng, thiết bị, khẩn trương hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục toàn bộ các vi phạm về chất lượng bảo trì công trình trước ngày 10/10/2026.

Cơ quan quản lý nhà nước khẳng định sẽ áp dụng biện pháp kiên quyết: Tạm dừng thu phí dịch vụ đường bộ từ ngày 15/10/2026 nếu doanh nghiệp dự án không thực hiện đúng cam kết bảo đảm an toàn công trình.

Các đơn vị chức năng giám sát, đôn đốc quá trình thi công và thực hiện chế độ báo cáo kết quả đánh giá hàng tuần gửi về Cục. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, chủ động lập biên bản và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong công tác bảo trì theo quy định tại Nghị định số 336/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cục Đường bộ Việt Nam đưa ra quyết định kiên quyết, gắn trách nhiệm tài chính của nhà đầu tư với nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nâng cao chất lượng khai thác hạ tầng giao thông quốc gia một cách bền vững./.

Khắc phục hư hỏng trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Cà Mau Đoạn tuyến Quốc lộ 1A qua tỉnh Cà Mau sau thời gian khai thác, mặt đường xuất hiện nhiều hư hỏng như bong tróc, mặt đường lượn sóng tạo thành các gờ cao và rãnh sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

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