Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị VMS của tàu cá khác

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, quyết liệt triển khai “Tháng cao điểm” phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngày 12/9, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị Giám sát hành trình (VMS) của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.

Cụ thể, lúc 9 giờ 30 phút ngày 12/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, Tổ Công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra tàu cá AG 37808 TS có dấu hiệu nghi vấn, tàu do ông Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1981, trú tại phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang là chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu đang tàng trữ, vận chuyển 2 thiết bị Giám sát hành trình của 2 tàu cá khác.

Tiếp đó, lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ Công tác kiểm tra tàu cá AG 37811 TS do Trương Văn Hào, sinh năm 1976, trú tại phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang làm thuyền trưởng; lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện trên tàu này cũng đang tàng trữ, vận chuyển 2 thiết bị Giám sát hành trình của 2 tàu cá khác.

Việc tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị Giám sát hành trình là hành vi vi phạm nghiêm trọng về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã chỉ đạo Tổ Công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ 2 tàu vi phạm, niêm phong tang vật và tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 422 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động từ trung tuần tháng 8 đến hết ngày 15/9/2026 với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).”

Mục đích của Đợt thi đua là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cán bộ, chiến sỹ; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các biện pháp khắc phục theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, tiến tới gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản.

Bộ Tư lệnh Vùng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của Đợt thi đua. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ về nhiệm vụ chống khai thác IUU, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt; nêu cao vai trò của cán bộ chủ trì các cấp trong thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”; triển khai quyết liệt các biện pháp, phương án tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU; đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền chống khai thác IUU theo hướng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng các địa phương và lực lượng có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện; thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển…)./.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát động đợt thi đua cao điểm chống IUU Đợt thi đua cao điểm chống IUU góp phần thực hiện hiệu quả các biện pháp khắc phục theo khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU, tiến tới gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản.