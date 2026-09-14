Đắk Lắk: Rà soát, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng lượng hóa

Ngày 14/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 235 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về thông qua dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 235-QĐNS/TW của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk (đợt 3). Chương trình làm việc được tổ chức bằng hình thức trực tuyến kết hợp với trực tiếp.

Tại buổi làm việc, đoàn thông qua Dự thảo kết quả kiểm tra, giám sát các nội dung: Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kiểm tra kết quả thực hiện việc phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; quy hoạch, luân chuyển cán bộ; công tác đánh giá cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ theo các quy định liên quan; kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; công tác chuyển đổi số; đồng thời giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát biểu dương Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã nghiêm túc triển khai, cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của đoàn công tác; đáp ứng mục tiêu đề ra về tiến độ và nội dung kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, thời gian tới tiếp tục phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra trong dự thảo báo cáo; tiếp tục rà soát, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ theo hướng lượng hóa, phù hợp với từng nhóm chức danh, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm đầu ra, phù hợp với cái tình hình thực tế của địa phương; quan tâm đến công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng quy hoạch, bổ nhiệm gắn với tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện chặt chẽ, đồng bộ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, lấy kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể làm căn cứ trong đánh giá, bố trí, quy hoạch và sử dụng cán bộ.

Đặc biệt, tỉnh tăng cường phát hiện nguồn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ có năng lực chuyên môn sâu; mở rộng nguồn quy hoạch từ ngoài cơ quan, đơn vị để thực hiện tốt phương châm "động và mở" trong công tác quy hoạch.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục điều động cán bộ về cơ sở để sử dụng đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu, rèn luyện thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng; thực hiện nghiêm nguyên tắc "có vào có ra, có lên có xuống" và kịp thời thay thế cán bộ khi không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, có năng lực hạn chế, uy tín giảm sút; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ.

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị lưu ý tỉnh Đắk Lắk cần đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm dữ liệu cán bộ, khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu cán bộ và số hóa hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ, hồ sơ cán bộ; tiếp tục xử lý dứt điểm các tồn tại trong tuyển dụng và và thực hiện chính sách sau sắp xếp theo đúng kết luận của Trung ương.

Tỉnh thực hiện đầy đủ việc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2; trong đó, xác định rõ từng nội dung đã hoàn thành, đang thực hiện và chưa hoàn thành, gắn với kết quả khắc phục với sản phẩm, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu và định kỳ có báo cáo kết quả theo yêu cầu cấp có thẩm quyền.

Đối với các ý kiến góp ý, trao đổi, bổ sung của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu thành viên đoàn kiểm tra bổ sung, hoàn thiện báo cáo để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư đúng kế hoạch.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, thống nhất với các dự thảo báo của Đoàn kiểm tra, giám sát; đồng thời, tiếp thu các đánh giá vừa để phát huy những kết quả đã đạt được vừa tập trung trung chỉ đạo khắc phục triệt để các hạn chế, tồn tại thời gian tới./.

An Giang tập trung nghiên cứu ban hành đề án xây dựng đội ngũ cán bộ Công tác cán bộ đối với các chức danh thuộc diện Trung ương quản lý và các chức danh thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý được thực hiện đúng quy trình, thẩm quyền.

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