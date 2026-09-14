Chuyến công tác dự Hội nghị BRICS và làm việc tại Ấn Độ của Thủ tướng Lê Minh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật

Trong các ngày 12-13/9, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô New Delhi (Ấn Độ) tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ, theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi.

Nhân dịp kết thúc chuyến công tác của Đoàn, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại New Delhi đã có cuộc phỏng vấn với Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung về những kết quả đạt được.

- Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả nổi bật của chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ?

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, đồng thời cũng là hoạt động đối ngoại cấp cao quan trọng với Ấn Độ tiếp theo thành công của chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ tháng 5/2026.

Chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã thành công rất tốt đẹp. Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác, trong một thời gian rất ngắn, chỉ khoảng hơn 24 tiếng, đã triển khai một chương trình hoạt động đối ngoại dày đặc, hiệu quả và thực chất.

Thủ tướng Chính phủ tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18; hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; có nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao với lãnh đạo các nước thành viên và các nước đối tác của BRICS. Trong đó, có các hoạt động gặp gỡ Tổng thống Nga, Tổng thống Indonesia, Tổng thống Philippines, Tổng thống Burundi, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Ethiopia, Trưởng đoàn Cuba, Trưởng đoàn Saudi Arabia. Đồng thời, Thủ tướng cũng đã gặp gỡ lãnh đạo của nhiều tổ chức quốc tế như Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) cùng nhiều đối tác và doanh nghiệp Ấn Độ.

Sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, đặc biệt là bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, được các nước thành viên và nước chủ nhà đánh giá cao. Bám sát những vấn đề BRICS đang quan tâm, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh thông điệp Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng và bền vững cho tất cả các quốc gia; phát huy vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp về “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng cũng đã đưa ra ba đề xuất trọng tâm: một là chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế; hai là chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững; ba là chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình, dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia, qua đó đưa các cam kết và sáng kiến vào thực tiễn. Đây là những đề xuất thiết thực đối với BRICS và Việt Nam, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định những đóng góp của Việt Nam đã góp phần nâng tầm Hội nghị. Báo chí Ấn Độ cũng nhận định sự hiện diện của Việt Nam không chỉ thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với BRICS mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa BRICS và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Về các hoạt động song phương, đặc biệt là cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Narendra Modi, đây là dịp quan trọng để lãnh đạo hai Chính phủ cùng đánh giá việc triển khai hợp tác kể từ sau chuyến thăm lịch sử của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ tháng 5/2026 vừa qua và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ song phương đã có những bước phát triển tích cực, thực chất trên nhiều lĩnh vực; đồng thời xác định các phương hướng, biện pháp rất cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các cuộc gặp, trao đổi của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế và nhiều đối tác đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; mở ra những phương hướng hợp tác mới trong thời gian tới.

Có thể nói, sự tham dự của đồng chí Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và chương trình làm việc song phương với Thủ tướng Modi, các nước thành viên và đối tác của BRICS, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn của Ấn Độ là những hoạt động cụ thể, triển khai tích cực, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, trong đó có việc nâng tầm tham gia của Việt Nam tại các thể chế đa phương.

Đặc biệt, năm nay là năm kỷ niệm 20 năm thành lập BRICS - một thể chế ngày càng được đánh giá cao trong hợp tác quốc tế và khu vực. Việc Việt Nam tham dự Hội nghị không chỉ tăng cường sự tham gia và đóng góp của Việt Nam đối với BRICS với tư cách nước đối tác, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ với các thành viên và các nước đối tác khác của BRICS.

Thông qua trao đổi hợp tác trong khuôn khổ BRICS, chúng ta vừa củng cố sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị, vừa khai thác những tiềm năng hợp tác mới và thiết thực nhằm đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới, nhất là trong những lĩnh vực các bên có thế mạnh và phù hợp với Việt Nam như: đa dạng hóa thị trường thương mại, đầu tư; mở ra các kênh để phát triển khoa học-công nghệ; triển khai các dự án cụ thể về năng lượng, hạ tầng, đào tạo nhân lực, y tế, giáo dục, du lịch, văn hóa…

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

- Xin Bộ trưởng cho biết Việt Nam sẽ triển khai những biện pháp gì để cụ thể hóa các kết quả của chuyến công tác trong thời gian tới?

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Về công việc trong thời gian tới, trong khuôn khổ BRICS, Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các nước thành viên và các nước đối tác để tiếp tục tham gia, đóng góp vào những trụ cột hợp tác phù hợp với khả năng, quan tâm và lợi ích của Việt Nam và các nước đang phát triển, trong đó có những vấn đề rất phù hợp với lợi ích của Việt Nam như Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nhấn mạnh. Đó là làm sao nâng cao khả năng chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế; cùng BRICS đổi mới những động lực tăng trưởng cũ và phát huy động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, cùng các thành viên, đối tác BRICS và các nước đang phát triển tìm ra những phương thức, biện pháp cụ thể để phát huy vai trò của các thể chế đa phương, phục vụ cho lợi ích của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Đối với chương trình hợp tác song phương, nhất là với Ấn Độ - một đối tác rất quan trọng, hai bên đã xác định tinh thần chung là hội tụ về mặt chiến lược và kết nối sao cho thiết thực hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Cùng với đó là triển khai ngay việc trao đổi, thực hiện các thỏa thuận đạt được với các đối tác, bao gồm những đề xuất, phương hướng mới rất cụ thể mà Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi với lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế tại hội nghị. Tinh thần là phải làm sao chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận thành những dự án, kết quả cụ thể, đem lại hiệu quả kinh tế thực chất, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

- Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã trả lời phỏng vấn!./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 Các cuộc trao đổi của Thủ tướng Lê Minh Hưng với lãnh đạo các nước và các tổ chức góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn.