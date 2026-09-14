Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Nâng cao chất lượng, sức lan tỏa thông tin về Quốc hội, Hội đồng nhân dân

Sáng 14/9, tại tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu nhân dân năm 2026 với chủ đề: "Phát huy sức mạnh truyền thông chính sách - Đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước."

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao thời gian qua Báo Đại biểu nhân dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kỳ họp của Hội đồng nhân dân các địa phương. Hơn 500 cộng tác viên của Báo là "cánh tay nối dài," làm cho nội dung tờ báo ngày càng phong phú.

Nhắc lại những định hướng lớn đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo cả nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Báo Đại biểu nhân dân tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất, ngày càng đồng bộ, chuyên sâu, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; cung cấp cho bạn đọc, cử tri, nhân dân thông tin đầy đủ, kịp thời, chân thật, khách quan về hoạt động Quốc hội, Hội đồng nhân dân; có nhiều thông tin chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật. Cùng với đó, cần phát huy hơn nữa vai trò đội ngũ cộng tác viên của Báo, nhất là cộng tác viên ở các ngành, các cấp, các địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Quốc hội đang đổi mới mạnh mẽ, nhất là đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, giám sát, kịp thời thể chế chủ trương của Đảng, phối hợp thực chất, hiệu quả với Chính phủ, đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo...

Vì vậy, cơ quan báo chí cũng phải đổi mới công tác thông tin, truyền thông về Quốc hội, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn thời gian tới, Báo Đại biểu nhân dân thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, phóng viên, biên tập viên hiểu biết toàn diện, sâu sắc về Quốc hội, Hội đồng nhân dân; biết ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI, không ngừng tự học, tự nghiên cứu, nghiêm túc, công phu trong công việc.

Đồng thời, Báo tham gia mạnh mẽ hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Đặc biệt, Báo cần làm đúng vai trò, tôn chỉ mục đích. Đó là tuyên truyền sâu về Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; đi sâu nâng cao chất lượng tin bài, bảo đảm tính định hướng và sức lan tỏa. Mỗi tin, bài, ảnh phát hành phải đo lường được kết quả và hiệu quả tác động xã hội.

Với đội ngũ cộng tác viên, theo Chủ tịch Quốc hội cần giữ vững ngọn lửa đam mê, luôn giữ phẩm chất đạo đức, lập trường chính trị, năng động, linh hoạt, xử lý thông tin nhanh, chuẩn xác, kỹ lưỡng và cầu thị, trên tinh thần xây dựng để đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Đối với các địa phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo cần quan tâm hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, để mỗi người dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trước đó, phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt, bởi đội ngũ cộng tác viên của Báo không chỉ là những người viết bài, cung cấp thông tin cho Báo theo nghĩa thông thường mà là các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, những người trực tiếp hoạt động trong các cơ quan dân cử; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và những người giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Đó là những người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng, quyết định, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách; đồng thời cũng là những người thấu hiểu hơn ai hết thực tiễn đang đặt ra điều gì đối với chính sách.

Bởi vậy, đối với Báo Đại biểu nhân dân, cộng tác viên không đơn thuần là lực lượng viết bài, mà là một mạng lưới trí tuệ - nguồn lực giúp Báo kết nối nghị trường với thực tiễn, Trung ương với địa phương, cơ quan dân cử với cử tri và nhân dân.

Theo Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền, thời gian tới, Báo Đại biểu nhân dân sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực trí tuệ của đội ngũ cộng tác viên, để mỗi ý kiến tâm huyết từ thực tiễn có thể tìm thấy con đường đến với nghị trường; mỗi chủ trương, chính sách lớn từ nghị trường có thể đến với nhân dân bằng một cách gần gũi, dễ hiểu và thuyết phục nhất.

Báo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả tư duy, nội dung và phương thức làm báo; chủ động chuyển đổi số; làm chủ các nền tảng truyền thông mới; nâng cao chất lượng báo chí chính luận; xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới, truyền thông chính sách có ý nghĩa đặc biệt. Đây là cầu nối để nhân dân hiểu, đồng thuận và cùng tham gia thực hiện những định hướng lớn của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tỉnh Khánh Hòa mong muốn các nhà báo và đội ngũ cộng tác viên tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành và giới thiệu nhiều hơn nữa về vùng đất, con người Khánh Hòa, góp phần đưa Khánh Hòa vững bước phát triển trong chặng đường mới./.

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân 2026 Sáng 14/9, tại Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân 2026.

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