Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad Al Busaidi cho biết cuộc họp được hoãn “nhằm tạo điều kiện cho sự đồng thuận,” đồng thời khẳng định Oman tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm góp phần duy trì ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực.

Xác nhận thông tin trên với hãng thông tấn chính thức IRNA, Vụ trưởng Vụ Vịnh Péc-xích (Persia) thuộc Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Ali Bak cho biết cuộc họp được hoãn theo đề nghị của một số nước trong khu vực và trên cơ sở quyết định chung giữa Iran và Oman.

Ông cho biết Iran đang tham vấn chặt chẽ với Oman để thống nhất thời điểm phù hợp và triển khai các công tác chuẩn bị cần thiết.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei thông báo ngoại trưởng các nước Vùng Vịnh dự kiến nhóm họp tại Oman ngày 14/9 để trao đổi về các vấn đề khu vực, trong đó có cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về việc thiết lập các tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz.

Iran cho biết cuộc họp dự kiến có sự tham gia của Iran, Iraq và các nước Vùng Vịnh, song chưa nêu cụ thể danh sách các nước tham dự. Bahrain trước đó cho biết sẽ không tham gia.

Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp diễn, việc bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động hàng hải qua eo biển này trở thành một trong những vấn đề cấp bách của khu vực.

Oman và Iran đã tiến hành thảo luận trong nhiều tuần qua về cách thức quản lý tuyến đường thủy quan trọng này. Tehran hiện yêu cầu tàu thuyền xin phép khi qua eo biển và đang cân nhắc một cơ chế thu phí dịch vụ. Việc eo biển Hormuz bị hạn chế hoạt động đã góp phần đẩy giá dầu tăng mạnh, có thời điểm vượt 100 USD/thùng trong tuần qua.

Trong khi đó, tình hình tại Yemen cũng đang nóng lên. Lực lượng Houthi ngày 13/9 cáo buộc Arập Xêút (Saudi Arabia) tiến hành 58 cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng này trong vòng 24 giờ, sau khi Houthi tuyên bố sử dụng thiết bị bay không người lái và tên lửa tấn công một căn cứ quân sự ở miền Nam Saudi Arabia. Riyadh chưa xác nhận thông tin về số cuộc không kích do Houthi đưa ra.

Kênh truyền hình Almasirah của Houthi đưa tin Saudi Arabia đã tiến hành các cuộc không kích tại tỉnh Saada, thành trì của Houthi, đồng thời pháo kích khu vực biên giới Monabbih. Houthi cho biết hơn 100 cuộc không kích đã nhằm vào các vị trí của lực lượng này kể từ ngày 8/9.

Trước đó, Houthi tuyên bố tấn công căn cứ quân sự Sharurah ở miền Nam Saudi Arabia, nhằm vào các kho vũ khí và trung tâm chỉ huy, kiểm soát. Cuối ngày 12/9, cơ quan phòng vệ dân sự Saudi Arabia cho biết 2 người bị thương sau khi một vật thể do Houthi phóng rơi xuống khu vực Jizan, giáp biên giới Yemen.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), giao tranh tại Yemen trong những tuần gần đây đã khiến gần 86.000 người phải rời bỏ nhà cửa; hơn 2.000 người trong số này đã rời Yemen và đến Djibouti./.

Xung đột tại Trung Đông: Tàu chở container Iran bị tấn công, 5 người thương vong Một tàu chở container thương mại của Iran đã trúng vật thể không xác định tại vùng biển gần đảo Hengam, trong eo biển Hormuz, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 4 người bị thương.