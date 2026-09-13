LHQ: Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, làn sóng di tản diễn ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ leo thang ở Yemen những ngày gần đây, khi lực lượng Houthi tiến dọc theo bờ biển phía Tây của về phía eo biển Bab al-Mandab, một trong những tuyến đường hàng hải quan trọng nhất thế giới.



Báo cáo của IOM cho biết giao tranh đang leo thang nhanh chóng dọc theo tiền tuyến ở phía Tây và Nam Taiz. Taiz là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 8.300 hộ gia đình, tương đương gần 50.000 người, phải di dời khỏi các quận bao gồm Jabal Habashy, Al Ma'afer, Maqbanah, Mawza và Al Wazi'iyah. Lahj đứng thứ hai với 2.819 hộ gia đình, tương đương gần 17.000 người, hầu hết đến từ quận Al-Mudharibah.



Tổng Giám đốc IOM Amy Pope cho biết các gia đình đang phải di dời lần thứ hai hoặc thứ ba trong cuộc xung đột này, hầu như không còn gì, và việc giao tranh lan rộng đang khiến việc tiếp cận viện trợ trở nên khó khăn hơn.

Bà Pope kêu gọi đảm bảo tiếp cận an toàn, không bị cản trở và hối thúc tất cả các bên bảo vệ thường dân và nhân viên nhân đạo, cũng như bảo vệ nguồn cung cấp, phương tiện và cơ sở vật chất của IOM để đảm bảo cho viện trợ.



Tổ chức trên cũng xác nhận rằng các đội ngũ tại hiện trường đang phân phát viện trợ khẩn cấp bao gồm vật tư xây dựng nơi trú ẩn và bộ dụng cụ vệ sinh, nhưng cảnh báo rằng nhu cầu nhân đạo "vượt xa" những gì có thể cung cấp vào thời điểm hiện tại.

IOM cảnh báo thêm: "Tình hình đang xấu đi từng ngày, và số người phải di tản dự kiến sẽ còn tăng cao”./.

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