Khi tiếng trống kể chuyện văn hóa Việt qua nghìn năm

Chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến” tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám giới thiệu tinh hoa nghề trống, tôn vinh nghệ nhân và lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến” diễn ra từ 14-20/9 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của trống truyền thống.

Các nghệ nhân từ nhiều làng nghề trình diễn kỹ thuật chế tác, chia sẻ câu chuyện giữ nghề, truyền nghề. Qua đó, chương trình góp phần tôn vinh nghề thủ công, nghệ nhân và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt trong đời sống đương đại./.

Nhất Trống tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám: Muôn vẻ trống truyền thống Việt Nam Bên cạnh việc giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng liên quan đến trống, chương trình hướng đến quảng bá, bảo tồn và phát huy những giá trị tinh thần gắn với nhạc cụ này trong đời sống cộng đồng.