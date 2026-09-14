Model Kid Vietnam 2026: Khi sân chơi người mẫu nhí không chỉ là catwalk

Cuối tuần qua, Model Kid Vietnam 2026 lên sóng tập đầu tiên, mở màn hành trình tìm kiếm những gương mặt người mẫu nhí từ hàng trăm thí sinh trên cả nước. Đồng hành cùng các em là ba huấn luyện viên (mentor) gồm người mẫu Thùy Dương TyhD, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và Á hậu Quỳnh Anh.

Điểm đáng chú ý của tập đầu tiên nằm ở cách chương trình đặt trọng tâm vào vẻ tự nhiên của trẻ em thay vì chỉ tìm kiếm hình ảnh người mẫu được “đóng khung” sẵn.

Trong phần thi “Bé tự tin,” nhiều thí sinh gây chú ý bởi cá tính và khả năng thể hiện trước ống kính. Tuy nhiên, các mentor cũng chỉ ra những trường hợp đang bị người lớn định hình hình ảnh quá mức, từ trang phục, trang điểm đến cách thể hiện.

Với quan điểm trẻ em không cần ép mình trở thành người mẫu chuyên nghiệp quá sớm, các mentor khuyến khích thí sinh trở về với vẻ tự nhiên, phù hợp lứa tuổi. Một số em như Trần Anh Cát, Huỳnh Lê Trúc Vy được trao cơ hội thay đổi hình ảnh và có phần thể hiện phù hợp hơn sau đó.

Câu chuyện của Lê Nguyễn Minh Hằng cũng cho thấy phía sau một thí sinh nhí là sự đồng hành của phụ huynh. Hai mẹ con vượt quãng đường dài từ Nghệ An đến chương trình. Do điều kiện gia đình, cách lựa chọn trang phục, móng tay hay giày của Minh Hằng ban đầu chưa thực sự phù hợp với lứa tuổi. Tuy nhiên, cô bé vẫn nỗ lực thể hiện bản thân và khiến mẹ tự hào.

﻿ Một số màn trình diễn ấn tượng với giám khảo. (Ảnh: BTC)

Ở thử thách chụp hình thời trang, các thí sinh được yêu cầu thể hiện cá tính, biểu cảm và sự tương tác trước ống kính. Từ đây, chương trình tiếp tục nhấn mạnh một thông điệp: trẻ em có thể làm quen với thời trang và nghề người mẫu, nhưng không nên đánh đổi sự hồn nhiên để tạo ra một hình ảnh “người lớn” thu nhỏ.

Bên cạnh các thử thách chuyên môn, tập đầu tiên dành khá nhiều không gian cho những câu chuyện riêng của thí sinh.

Một trong những khoảnh khắc gây xúc động là tình huống của hai chị em song sinh Trần Hà Hiểu Lam - Hà Trần Tuệ Lam. Khi được đặt vào tình huống tưởng như chỉ một người có thể bước tiếp, Tuệ Lam ghé tai em gái và nói: “Em, em thi tiếp, em đậu,” rồi bật khóc.

Sau đó, các huấn luyện viên và người dẫn dắt chương trình tiết lộ đây là tình huống được đặt ra để thử thách khả năng xử lý của thí sinh. Nhưng phản ứng tự nhiên của hai chị em lại trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất: cả hai đều muốn nhường cơ hội cho người còn lại.

Tài Lộc, thí sinh 11 tuổi lại mang đến câu chuyện về hoàn cảnh thiếu tình thương của cha, cậu bé dành những lời cảm ơn mẹ vì đã luôn ở bên và chăm sóc mình: “Con cảm ơn mẹ vì suốt thời gian qua đã luôn bên cạnh và chăm sóc con từ khi con còn nhỏ xíu cho tới bây giờ.”

Dàn huấn luyện viên của chương trình. (Ảnh: BTC)

Câu nói khiến Giám đốc sản xuất, Tổng đạo diễn Model Kid Vietnam 2026, bà Trang Lê xúc động chia sẻ: “Trong quá trình theo dõi câu chuyện của Tài Lộc, tôi đã không cầm được những giọt nước mắt bởi tôi cũng là một người mẹ, nên tôi có thể hiểu được nỗi đau của những phụ nữ khi phải nuôi con một mình, và tiếng lòng của những đứa trẻ thiếu đi tình thương của cha."

Những câu chuyện này khiến tập đầu tiên không chỉ xoay quanh việc ai có ngoại hình hay khả năng trình diễn nổi bật. Đằng sau mỗi thí sinh còn là tính cách, hoàn cảnh và những mối quan hệ gia đình góp phần tạo nên các em.

Khép lại tập đầu tiên, Top 15 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn để bước vào vòng bán kết. Từ đây, ba Mentor sẽ tiếp tục lựa chọn đội hình của mình giữa những gương mặt nổi bật.

Với cách tiếp cận này, Model Kid Vietnam 2026 đặt vấn đề đào tạo người mẫu nhí theo hướng thận trọng hơn: thời trang có thể là không gian để trẻ khám phá bản thân, nhưng điều cần được giữ lại sau mỗi thử thách vẫn là sự tự tin, cá tính và nét hồn nhiên đúng với tuổi thơ./.

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