Chùa Từ Đàm - công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu ở cố đô Huế

Nhắc đến Huế, người ta không chỉ nhớ đến những cung điện, lăng tẩm cổ kính hay dòng sông Hương thơ mộng, mà còn nhớ đến một vùng đất giàu truyền thống Phật giáo với nhiều ngôi chùa nổi tiếng.

Trong số đó, chùa Từ Đàm là một trong những ngôi cổ tự tiêu biểu, mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và kiến trúc Phật giáo xứ Huế. Trải qua nhiều thế kỷ, chùa không chỉ là chốn tu hành, chiêm bái mà còn gắn liền với những bước phát triển quan trọng của Phật giáo Việt Nam.

Từ một thiền thất đến ngôi cổ tự danh tiếng

Chùa Từ Đàm tọa lạc trên dốc Nam Giao, quay mặt về hướng Nam, thuộc phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Ngôi chùa nằm trên một khu đất bằng phẳng, rộng rãi, xung quanh là cảnh quan xanh mát và núi Kim Phụng, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa thanh tịnh.

Lịch sử chùa bắt đầu từ khoảng thế kỷ 17 khi thiền sư Minh Hoằng Tử Dung, một vị cao tăng người Trung Hoa, đến Thuận Hóa, đã dựng một thiền thất trên đồi Hoàng Long để tu hành. Cơ sở này dần được mở rộng và trở thành một ngôi chùa, ban đầu mang tên Ấn Tôn tự.

Năm 1703, chúa Nguyễn Phúc Chu ban biển ngạch “Sắc tứ Ấn Tông Tự”, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử ngôi chùa. Đây cũng là nơi thiền sư Liễu Quán học đạo với Minh Hoằng Tử Dung. Từ nền tảng ấy, thiền sư Liễu Quán đã phát triển dòng Thiền Việt Nam ở Đàng Trong, tạo nên ảnh hưởng sâu rộng đối với Phật giáo Việt Nam về sau.

Sau những biến động của lịch sử, chùa từng bị hư hỏng và được trùng tu vào khoảng năm 1804. Đến năm 1841, chùa chính thức mang tên Từ Đàm. Đầu thế kỷ XX, trong phong trào chấn hưng Phật giáo, chùa tiếp tục được xây dựng và cải tạo. Năm 1936, Hội Phật học An Nam vận động xây dựng lại chùa theo đồ án cách tân của họa sỹ Nguyễn Khoa Toàn, tạo nên diện mạo kiến trúc vừa kế thừa truyền thống vừa có những nét đổi mới.

Không chỉ là một cơ sở tín ngưỡng, chùa Từ Đàm còn giữ vị trí quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam hiện đại. Năm 1951, nơi đây diễn ra cuộc họp của 51 đại biểu Phật giáo ba miền Bắc, Trung, Nam để bàn việc thống nhất Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1960, chùa trở thành trụ sở của Giáo hội Phật giáo tỉnh, tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong đời sống Phật giáo xứ Huế.

Không gian kiến trúc cổ kính và thanh tịnh

Không gian xanh của sân chùa Từ Đàm, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chùa Từ Đàm gây ấn tượng trước hết bởi không gian rộng rãi, thoáng đãng và vẻ đẹp cổ kính. Khuôn viên chùa được bao phủ bởi nhiều cây xanh, tạo nên bầu không khí mát mẻ, yên tĩnh. Đối với du khách, khoảnh khắc bước qua cổng chùa cũng là lúc nhịp sống ồn ào dường như được bỏ lại phía sau.

Điểm nhấn đầu tiên là cổng tam quan cổ kính. Cổng gồm ba lối đi, trong đó cửa giữa rộng và cao hơn hai cửa bên. Các trụ cổng được xây dựng chắc chắn, phía trên là phần mái mang dáng dấp kiến trúc truyền thống. Trên cổng lớn có khắc tên chùa.

Trong văn hóa Phật giáo, ba cửa của tam quan thường được gắn với ý niệm “tam giải thoát môn”. Hình ảnh này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: con người cần vượt qua những ràng buộc, sân si và khổ đau để hướng đến sự thanh thản và giác ngộ. Vì thế, cổng tam quan không đơn thuần là lối vào mà còn gợi mở một hành trình hướng tâm của người hành hương.

Ngay bên phải cổng tam quan là cây bồ đề cổ thụ với tuổi đời hàng trăm năm. Thân cây lớn, tán lá rộng tỏa bóng xuống sân chùa, tạo nên một hình ảnh đặc trưng của không gian Phật giáo. Cây bồ đề cũng là biểu tượng gắn liền với Đức Phật và sự giác ngộ, đồng thời tượng trưng cho sức sống bền bỉ của đạo Phật qua thời gian.

Bên trong khuôn viên, sân chùa được lát đá sạch sẽ, bằng phẳng. Những hàng cây xanh đan xen cùng các công trình kiến trúc tạo nên một tổng thể hài hòa. Các hạng mục chính của chùa gồm tiền đường, chính điện, nhà Tổ, tháp Ấn Tôn và phòng lưu niệm.

Vẻ đẹp trang nghiêm của tiền đường và chính điện

Gian giữa trong chánh điện chùa Từ Đàm, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Tiền đường của chùa Từ Đàm được xây trên nền cao hơn khoảng 1,5m so với khu vực xung quanh. Công trình gây ấn tượng bởi phần mái cao, mang dáng vẻ cổ kính. Trên mái là hình tượng những cặp rồng uốn lượn đối xứng, tạo điểm nhấn nghệ thuật cho toàn bộ kiến trúc.

Bên dưới mái là các tượng Đức Phật được đặt trên những bệ đá cao. Những cột trụ của tiền đường được trang trí bằng các câu đối chạm khắc tinh xảo. Hai bên công trình là lầu chuông và lầu trống được bố trí cân đối, góp phần tạo nên vẻ uy nghiêm cho ngôi chùa.

Bước vào bên trong tiền đường, du khách có thể chiêm bái tượng Đức Phật Thích Ca ngự trên đài sen, tay bắt ấn. Không gian nơi đây được bài trí trang nghiêm nhưng không quá cầu kỳ, phù hợp với tinh thần thanh tịnh của một ngôi thiền tự.

Nếu tiền đường tạo ấn tượng bởi những đường nét kiến trúc truyền thống thì chính điện lại mang vẻ đẹp giản dị, trang nghiêm. Trung tâm chính điện là tượng Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ngự trên đài sen, hai bên có Bồ Tát Phổ Hiền và Văn Thù. Cách bài trí này tạo nên không gian thờ tự cân đối, thể hiện rõ nét đặc trưng của kiến trúc và mỹ thuật Phật giáo.

Phía bên phải chính điện là khu nhà khách và phòng dành cho tăng ni. Phía trước nhà khách có một khu vườn nhỏ với tượng bán thân của cư sỹ Tâm Minh. Phía sau chính điện là khu nhà Tổ, tạo thành một quần thể kiến trúc liên kết hài hòa.

Tháp Ấn Tôn - điểm nhấn giữa không gian chùa

Không gian xanh xung quanh tháp Ấn Tôn hình bát giác có 7 tầng của chùa Từ Đàm, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Một trong những công trình nổi bật của chùa Từ Đàm là tháp Ấn Tôn. Tháp cao khoảng 27m, gồm 7 tầng, hình dáng thu nhỏ dần về phía đỉnh. Mỗi tầng của tháp đều thờ một pho tượng Phật bằng đồng.

Với chiều cao nổi bật giữa khuôn viên chùa, tháp Ấn Tôn vừa tạo điểm nhấn về mặt kiến trúc vừa mang ý nghĩa tâm linh. Sự hiện diện của ngọn tháp góp phần làm cho tổng thể chùa Từ Đàm trở nên bề thế hơn, đồng thời gợi lên chiều sâu của truyền thống Phật giáo đã được vun bồi qua nhiều thế hệ.

Những dấu tích lịch sử được lưu giữ

Giá trị của chùa Từ Đàm không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn được thể hiện qua những hiện vật có giá trị lịch sử. Chùa hiện còn lưu giữ bức hoành “Sắc tứ Ấn Tông Tự” với lạc khoản năm 1703, gắn với thời điểm chúa Nguyễn Phúc Chu ban biển ngạch cho chùa. Đây là một dấu tích quan trọng giúp hậu thế hình dung về lịch sử lâu đời của ngôi cổ tự.

Bên cạnh đó là bức hoành “Từ Đàm Tự” có lạc khoản năm 1841, thời Thiệu Trị, ghi dấu thời điểm chùa được đổi tên thành Từ Đàm. Quả đại hồng chung của chùa cũng là một hiện vật đáng chú ý, được đúc dưới triều Gia Long, mang trên mình dấu ấn của một giai đoạn lịch sử quan trọng.

Đại hồng chung trong chùa Từ Đàm, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Những hiện vật ấy không chỉ có giá trị đối với hoạt động tín ngưỡng mà còn là những chứng tích giúp kết nối hiện tại với lịch sử hàng trăm năm của chùa và vùng đất Thuận Hóa-Phú Xuân-Huế.

Biểu tượng Phật giáo giữa lòng cố đô

Trải qua nhiều thế kỷ, chùa Từ Đàm đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một nơi thờ tự thông thường. Đây từng là nơi các bậc cao tăng truyền dạy Phật pháp, là trung tâm sinh hoạt Phật giáo và là địa điểm gắn với những dấu mốc quan trọng của lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Ngày nay, chùa vẫn là nơi chư tăng ni, Phật tử đến tu học, sinh hoạt và chiêm bái. Đồng thời, đây cũng là điểm đến thu hút du khách khi khám phá Huế. Giữa nhịp sống của thành phố, không gian xanh mát, tiếng chuông chùa và những công trình cổ kính tạo nên một khoảng lặng đặc biệt, giúp con người tìm lại cảm giác bình yên trong tâm hồn.

Chùa Từ Đàm vì thế không chỉ tiêu biểu cho vẻ đẹp kiến trúc Phật giáo xứ Huế mà còn là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, truyền thống văn hóa và đời sống tâm linh của nhiều thế hệ. Từ cổng tam quan, cây bồ đề cổ thụ đến tiền đường, chính điện và tháp Ấn Tôn, mỗi công trình đều góp phần tạo nên diện mạo riêng của ngôi cổ tự.

Nếu có dịp đến Huế, chùa Từ Đàm là một điểm đến du khách đáng ghé thăm để chiêm bái, tìm hiểu lịch sử Phật giáo, thưởng ngoạn kiến trúc truyền thống và cảm nhận sự thanh tịnh của một không gian văn hóa tâm linh giữa lòng cố đô. Qua những dấu tích còn được lưu giữ, ngôi chùa không chỉ kể câu chuyện về quá khứ mà còn tiếp tục góp phần làm nên vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của Huế hôm nay./.

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