Từ Top 6 Miss World 2026 đến dấu ấn vai trò mới của Hoa hậu Bảo Ngọc

Sau dấu ấn tại Miss World 2026, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục bước vào một chặng đường mới trong hành trình hoạt động xã hội khi được hiệp thương tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dấu mốc này đến sau một hành trình nổi bật trên đấu trường quốc tế, nơi Bảo Ngọc không chỉ ghi dấu bằng thành tích Top 6 Miss World 2026 - thành tích cao nhất của Việt Nam tại sân chơi này, mà còn tích cực đảm nhận vai trò kết nối văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong thời gian tham dự Miss World 2026, hình ảnh Việt Nam được Bảo Ngọc giới thiệu thông qua những câu chuyện về văn hóa, con người và bản sắc dân tộc. Việc bước ra sân chơi quốc tế với vai trò đại diện Việt Nam cũng giúp cô có thêm không gian để kết nối, giao lưu văn hóa và lan tỏa những hình ảnh tích cực về thế hệ trẻ nước nhà.

Đặc biệt, việc tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới tiếp tục mở rộng vai trò xã hội mà Bảo Ngọc theo đuổi trong nhiều năm qua.

Tại Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, những dấu ấn của cô được giới thiệu bên cạnh hành trình hoạt động cộng đồng với vai trò Hoa hậu Liên lục địa 2022, Nhà sáng lập dự án Gen Zero, Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2024 và danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 2025.

Hình ảnh mới nhất của Bảo Ngọc sau cuộc thi Miss World 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Tại Lễ dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt gần 500 đại biểu tham dự, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc thực hiện nghi thức báo công với Bác.

Trong vai trò đại diện tổ chức Gen Zero, Bảo Ngọc cũng chia sẻ những đề xuất nhằm nâng cao năng lực cho thế hệ trẻ trong bối cảnh xã hội có nhiều chuyển biến. Các đề xuất tập trung vào việc xây dựng một thế hệ thanh niên bản lĩnh, chủ động, có khả năng thích ứng và trách nhiệm với cộng đồng.

Một trong những nội dung được cô đề cập là nâng tầm tư duy hệ thống và chính sách gắn với các chương trình môi trường xanh, nếp sống xanh. Theo Bảo Ngọc, đây là nền tảng để người trẻ không chỉ tham gia các hoạt động môi trường mà còn chủ động tạo ra những sáng kiến có tác động lâu dài.

Bảo Ngọc cũng đề xuất trang bị kỹ năng tự vệ và năng lực pháp lý số cho thanh niên. Trong bối cảnh không gian mạng ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống, người trẻ cần được trang bị kiến thức để nhận diện và tự bảo vệ trước những rủi ro như deepfake, lạm dụng hình ảnh trái phép cho mục đích quảng cáo hay các hành vi xâm phạm quyền lợi trên môi trường số.

Bên cạnh đó, cô đặt vấn đề phát huy vai trò của những người có sức ảnh hưởng, từ “người có tiếng nói” trở thành “người có chuyên môn và tầm nhìn.” Theo định hướng này, những người có ảnh hưởng không chỉ truyền tải thông điệp mà còn cần tích lũy chuyên môn, phát triển tư duy và có trách nhiệm với những thông tin, giá trị mà mình đưa đến công chúng.

Bảo Ngọc trình diễn trang phục dân tộc trên sân khấu Miss World vừa qua. (Ảnh: BTC)

Những đề xuất tiếp nối khá rõ hành trình mà Bảo Ngọc theo đuổi: sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của một người trẻ để kết nối cộng đồng, thúc đẩy các vấn đề môi trường, giáo dục và trách nhiệm trên không gian số.

Nếu tại Miss World 2026, Bảo Ngọc có cơ hội đưa câu chuyện về Việt Nam ra thế giới thông qua hoạt động giao lưu, kết nối văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước, thì ở vai trò mới tại Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cô sẽ có thêm không gian để đồng hành trực tiếp với thanh niên và các hoạt động cộng đồng./.

Chuyến đi ý nghĩa của Hoa hậu Bảo Ngọc tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu Việc tham dự ACYCS 2025 tiếp tục đánh dấu bước tiến trong hành trình mang Gen Zero đến gần hơn với quốc tế, trước khi Bảo Ngọc chính thức giới thiệu dự án tại cuộc thi Miss World lần thứ 73.