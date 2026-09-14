Khi tò he và sơn mài Việt Nam “kể chuyện” tại BRICS BAZAAR 2026

Khác với không gian nghị sự gấp gáp tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, không gian văn hoá sắc màu trong Hội chợ BRICS Bazaar 2026 diễn ra lắng đọng hơn và đang trở thành một “giao lộ di sản,” nơi quy tụ những tinh hoa thủ công mỹ nghệ từ 18 quốc gia thành viên và đối tác của BRICS.

Giữa bức tranh văn hoá đa dạng ấy, gian hàng của Việt Nam nổi bật với sức hút khó cưỡng từ những sản phẩm sơn mài lộng lẫy và những tò he rực rỡ, sống động.



Theo quan sát của phóng viên TTXVN tại New Delhi, hội chợ BRICS Bazaar 2026 là không gian trải nghiệm vô cùng thú vị đối với những người “lạc bước” vào đây. Rất nhiều chất liệu và sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của các nước đang được trưng bày bắt mắt, thu hút ánh nhìn tò mò và ngưỡng mộ của khách tham quan.

Những sản phẩm làm hoàn toàn thủ công của Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Uganda, Uzbekistan hay Nam Phi... cùng nhau “vẽ” nên một không gian văn hoá và thủ công mỹ nghệ đầy lôi cuốn.



Tại góc không gian trải nghiệm thủ công của gian hàng Việt Nam, do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kết hợp với các nghệ nhân trong nước tổ chức, luôn rộn rã tiếng trầm trồ của người xem.

Không cần đến những công cụ phức tạp, mà chỉ với những vắt bột nhuộm màu tự nhiên từ lá cây, đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân Việt Nam đã tạo ra những “phép màu” thực sự, thổi hồn vào từng tạo hình để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật vô cùng tỉ mỉ và sinh động.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại hội chợ, anh Đặng Đình Thường – một nghệ nhân gần 30 năm làm tò he - chia sẻ: “Khi mình mang sản phẩm tò he sang, các bạn rất ngạc nhiên và thích thú, vì màu sắc sặc sỡ và nhìn bắt mắt.

Khi nhìn bàn tay mình tự nặn ra tò he, các bạn cũng rất tò mò. Từ xa, các bạn đã chạy tới xem và nhìn mình thao tác đầy thích thú. Mỗi lúc dạy trải nghiệm, các bạn cũng có thể làm sản phẩm gần tương đương như mình, như những bông hoa chẳng hạn.”



Không chỉ ấn tượng với vẻ ngoài của sản phẩm, nhiều khách tham quan thậm chí còn không tin vào mắt mình khi biết sản phẩm tò he đang cầm trên tay hoàn toàn được làm thủ công bằng những vắt bột gạo mộc mạc, thứ dường như có thể ăn được trong căn bếp và gắn liền với nền văn minh lúa nước từ hàng nghìn năm của Việt Nam.



Nếu như tò he mang đến niềm vui bừng sáng, tức thời của nghệ thuật dân gian thanh bình, thì các tác phẩm sơn mài truyền thống của Việt Nam lại thể hiện chiều sâu và sự tĩnh lặng.

Những vệt màu sơn ta, ánh kim của vàng quỳ hay bạc thếp, kết hợp với những mảnh vỏ trứng đã được xử lý cẩn thận từ trước, khi kết hợp với nhau đã tạo nên những tác phẩm mê hoặc người xem ở thủ đô New Delhi.



Anh Trần Anh Tuấn, Giảng viên chuyên ngành sơn mài của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam, chia sẻ: “Tôi làm 2 sản phẩm là một bức tranh về Hồ Hoàn Kiếm của Việt Nam và một bức tranh biểu tượng của BRICS 2026. Với bức tranh biểu tượng của BRICS 2026, tôi vẽ hình ảnh cây tre, quốc hoa của Việt Nam là hoa sen, và hình ảnh lá cờ Việt Nam cách điệu xung quanh biểu tượng logo của BRICS năm nay.”



Khách tham quan yêu nghệ thuật không khỏi bất ngờ khi biết, để có được một bức tranh bóng mịn như gương và ẩn chứa đầy tính nghệ thuật đó, người nghệ nhân Việt Nam phải trải qua hàng chục công đoạn chuẩn bị tỉ mỉ suốt nhiều tháng trời, nhất là khi bức tranh được làm từ tấm lòng của một nghệ nhân với mong muốn kết nối hai nền văn hoá Việt Nam và Ấn Độ.



Có thể thấy, những sản phẩm thủ công mỹ nghệ cũng chính là nhịp cầu giao thoa văn hoá ngắn nhất, xoá mờ khoảng cách ngôn ngữ giữa các quốc gia BRICS.

Với chủ đề “Chế tác văn hoá, Kết nối con người,” BRICS Bazaar 2026 là minh chứng rõ nét nhất về sức mạnh mềm của một quốc gia thông qua các hoạt động giao lưu văn hoá và quảng bá những sản phẩm nghệ thuật dân gian đặc sắc đến với bạn bè quốc tế.

Sự hiện diện của tò he và sơn mài Việt Nam tại BRICS Bazaar 2026 đã gửi đi một thông điệp tinh tế: Sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở quy mô kinh tế hay hạ tầng công nghệ, mà còn lắng đọng ở chiều sâu di sản và khả năng lan toả cái đẹp chạm đến trái tim con người./.

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu thổi sức sống mới cho nghệ thuật tò he truyền thống Nghệ nhân Đặng Văn Hậu (Hà Nội) bền bỉ gìn giữ nghề nặn tò he truyền thống, tiên phong đổi mới loại hình nghệ thuật dân gian này bằng tác phẩm công phu, giàu tính tạo hình và đậm bản sắc Việt.

​

​