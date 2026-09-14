Nhật Bản: Bê bối sai lệch dữ liệu làm đình trệ việc tái khởi động hai lò phản ứng

Kế hoạch tái khởi động hai lò phản ứng số 3 và 4 tại Nhà máy điện hạt nhân Hamaoka của Công ty Điện lực Chubu (Chubu Electric Power) tiếp tục bị đình lại, sau khi doanh nghiệp này quyết định rút hồ sơ đề nghị cơ quan quản lý xem xét việc tái khởi động hai lò phản ứng.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Chubu Electric đối mặt với bê bối liên quan đến việc làm sai lệch dữ liệu địa chấn được sử dụng trong quá trình đánh giá an toàn phục vụ kế hoạch tái khởi động các lò phản ứng.

Theo kết luận của một hội đồng điều tra độc lập, sức ép từ ban lãnh đạo về tiến độ tái khởi động là một trong những yếu tố góp phần dẫn đến sai phạm.

Sau vụ việc, Chủ tịch Chubu Electric Kingo Hayashi và Chủ tịch Hội đồng quản trị Satoru Katsuno đều tuyên bố từ chức. Ông Hayashi thừa nhận trách nhiệm và bày tỏ lấy làm tiếc vì đã không xây dựng được văn hóa tuân thủ và đặt an toàn lên hàng đầu trong công ty.

Nhà máy Hamaoka nằm tại tỉnh Shizuoka, trong khu vực được đánh giá có nguy cơ hứng chịu một trận động đất cực lớn liên quan đến rãnh Nankai. Vì vậy, việc đáp ứng các yêu cầu an toàn địa chấn là một trong những điều kiện then chốt để các lò phản ứng tại đây được phép hoạt động trở lại.

Hai lò số 3 và 4 đã được Chubu Electric nộp hồ sơ xin đánh giá an toàn để tái khởi động từ hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên, quá trình xem xét kéo dài trong bối cảnh các yêu cầu về an toàn hạt nhân được siết chặt sau thảm họa Fukushima năm 2011.

Việc Chubu Electric rút hồ sơ là một trở ngại mới đối với nỗ lực khôi phục điện hạt nhân của Nhật Bản. Tokyo đang thúc đẩy tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, trong đó có nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu và công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Vụ việc tại Hamaoka đồng thời cho thấy những thách thức mà Nhật Bản phải đối mặt trong quá trình khôi phục điện hạt nhân sau sự cố Fukushima, khi yêu cầu về an toàn và tính minh bạch trong đánh giá rủi ro ngày càng được đặt lên hàng đầu./.

Nhật Bản thúc đẩy phát triển lò phản ứng modul cỡ nhỏ Nhật Bản đặt mục tiêu tận dụng tối đa điện hạt nhân, Chính phủ Nhật Bản và Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries thúc đẩy phát triển lò phản ứng nhỏ (SMR) an toàn, tiết kiệm chi phí.

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