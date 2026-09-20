Iran cảnh báo có thể thay đổi chính sách hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, Iran tuyên bố đã chuyển thông điệp về các điều kiện đàm phán tới Mỹ thông qua Qatar, đồng thời cảnh báo có thể xem xét thay đổi chính sách hạt nhân nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.



Báo Ynet của Israel ngày 19/9 dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cho biết Tehran đang duy trì liên lạc với các bên trung gian tại Qatar và Pakistan, đồng thời chờ phản hồi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Truyền thông Iran đề cập tới 7 điều kiện được chuyển tới Washington, song danh sách chính thức đầy đủ chưa được công bố. Ông Rezaei mới công khai 3 yêu cầu gồm: chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận; giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran; dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ.



Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán, song cũng đề cập tới phương án nối lại những cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Về phần mình, Tehran bác bỏ thông tin cho rằng đàm phán đã được nối lại và khẳng định tiến trình thương lượng chỉ có thể diễn ra khi các điều kiện của Iran được đáp ứng.



Liên quan đến vấn đề hạt nhân, ông Rezaei cảnh báo các hành động của Mỹ và Israel có thể khiến Iran cân nhắc rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Quan chức an ninh cấp cao của Iran khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo chưa đưa ra quyết định về vấn đề này và hiện vẫn duy trì chính sách hạt nhân đã công bố, nhưng không loại trừ khả năng thay đổi trong tương lai, tùy thuộc vào hành động của Washington.



Căng thẳng Mỹ - Iran diễn ra đồng thời với chiều hướng leo thang xung đột tại Yemen. Theo Ynet, lực lượng Houthi đã giành thêm các vị trí chiến lược dọc bờ Biển Đỏ và khu vực gần Eo biển Bab al-Mandab, làm gia tăng lo ngại đối với hoạt động vận tải biển trong lúc giao thông qua Eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng.



Cũng trong ngày 19/9, Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái tấn công các mục tiêu tại Saudi Arabia (Arập Xêút), trong đó có cơ sở dầu khí ở thành phố Yanbu.



Ông Rezaei nhấn mạnh Iran muốn giao tranh giữa Saudi Arabia và Houthi chấm dứt, đồng thời bày tỏ tin tưởng hai bên có thể tiến tới thỏa thuận. Trong khi đó, theo các nguồn tin được Ynet dẫn lại, Mỹ hiện tập trung hỗ trợ tình báo và thông tin mục tiêu cho Saudi Arabia, chưa trực tiếp tham gia chiến dịch tấn công Houthi.

Diễn biến tại Yemen đang làm phức tạp thêm nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran./.

Iran vạch giới hạn nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya nhấn mạnh nếu Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân và địa điểm nhạy cảm của Iran, Tehran sẽ coi đây là hành động mở rộng xung đột ở Tây Á.

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