Bắt nghi phạm trộm xe máy của nạn nhân tử vong doa tai nạn giao thông ở An Giang

Điện Kremlin cho biết không loại trừ khả năng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga, Ukraine và Mỹ, nhưng cũng tuyên bố còn quá sớm để nói về thời gian và địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán đó.