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Bắt nghi phạm trộm xe máy của nạn nhân tử vong doa tai nạn giao thông ở An Giang

Tối ngày 17/9, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ một nghi phạm và thu hồi chiếc xe máy bị lấy trộm của nạn nhân tử vong do tai nạn tại vòng xoay Phú Cường (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang).

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Bắt nghi phạm trộm xe máy của nạn nhân tử vong doa tai nạn giao thông ở An Giang
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Bản tin 60s ngày 18/9/2026 gồm những nội dung sau:

Bắt nghi phạm trộm xe máy của nạn nhân tử vong ở vòng xoay Phú Cường, An Giang.

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