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Mưa lớn dồn dập tại miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định đợt mưa lớn trên diện rộng tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do dải hội tụ gió phát triển mạnh sẽ tiếp tục kéo dài đến hết đêm 16/9.

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Mưa lớn dồn dập tại miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?
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Bản tin 60s ngày 16/9/2026 gồm những nội dung sau:

Mưa lớn dồn dập tại miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

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NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận Litva.

Hà Lan: Giao thông đường sắt tê liệt sau vụ việc có dấu hiệu phá hoại./.

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