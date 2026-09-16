Bản tin 60s ngày 16/9/2026 gồm những nội dung sau:

Mưa lớn dồn dập tại miền Bắc sẽ kéo dài đến khi nào?

Cháy nhà 4 tầng lúc rạng sáng khiến 5 người tử vong tại Thụy Khuê, Hà Nội.

Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ tôm ươn, thịt gà 'bốc mùi' đưa vào trường học.

Giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh có thể nhận thu nhập cao nhất hơn 30 triệu đồng/tháng.

Công an điều tra vụ tài xế Lexus chèn ép, đánh võng gây tai nạn liên hoàn trên cao tốc.

Israel cảnh báo Hezbollah chuẩn bị đợt tấn công lớn ở Liban.

NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận Litva.

Hà Lan: Giao thông đường sắt tê liệt sau vụ việc có dấu hiệu phá hoại./.