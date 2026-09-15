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Tắt sóng 2G từ 15/9, người dùng cần lưu ý những gì?

Theo lộ trình, các doanh nghiệp viễn thông sẽ hoàn tất việc tắt sóng 2G trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/9, trừ một số khu vực phục vụ mục đích đặc biệt.

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Tắt sóng 2G từ 15/9, người dùng cần lưu ý những gì?
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Bản tin 60s ngày 15/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Tắt sóng 2G từ 15/9, người dùng cần lưu ý những gì?

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(Vietnam+)
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