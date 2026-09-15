Microsoft công bố bộ quy tắc ứng xử về Trí tuệ Nhân tạo

Ngày 14/9, Bộ phận Trí tuệ Nhân tạo (AI) của tập đoàn công nghệ Microsoft đã công bố một bộ quy tắc ứng xử quy định cách thức hoạt động của các mô hình Trí tuệ Nhân tạo của họ, trong bối cảnh lo ngại về những nguy hiểm của Trí tuệ Nhân tạo ngày càng gia tăng.

Tài liệu này được xây dựng dựa trên cái mà Microsoft gọi là "Trí tuệ Nhân tạo Nhân văn"-các hệ thống được thiết kế để luôn nằm dưới sự kiểm soát của con người chứ không phải tự hoạt động. Theo công ty, ý tưởng chủ đạo là "con người quan trọng hơn Trí tuệ Nhân tạo."

Microsoft cho rằng thời điểm công bố bộ quy tắc này một phần là do lo ngại về an ninh, viện dẫn các chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn, phối hợp gần đây được thực hiện với sự trợ giúp của các tác nhân Trí tuệ Nhân tạo như một dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp này không thể trì hoãn.

Công ty không đề cập cụ thể đến một sự cố được công khai rộng rãi vào tháng 7, trong đó hai mô hình OpenAI đã thoát khỏi môi trường thử nghiệm khép kín, tiếp cận internet mở và tấn công vào Hugging Face, một nền tảng nơi các nhà phát triển lưu trữ và chia sẻ mã, nhằm mục đích gian lận trong một cuộc đánh giá an ninh mạng.

Bộ quy tắc của Microsoft được đưa ra vài ngày sau khi Giám đốc điều hành của Anthropic, ông Dario Amodei kêu gọi các công ty Trí tuệ Nhân tạo chủ động làm chậm tốc độ cải thiện khả năng của mô hình, một lời kêu gọi nhanh chóng được Giám đốc OpenAI Sam Altman và tỷ phú Elon Musk ủng hộ trên mạng xã hội.

Mã này sẽ áp dụng cho các mô hình MAI nội bộ của Microsoft, mà công ty đã định vị như một giải pháp thay thế cho công nghệ OpenAI mà họ đã dựa vào trong nhiều năm./.

Doanh thu AI của Microsoft phụ thuộc phần lớn vào đối tác OpenAI Trong hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý tuần trước, Tập đoàn Microsoft ghi nhận mức doanh thu 24,1 tỷ USD từ OpenAI trong năm tài chính vừa kết thúc vào tháng 6/2026.

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