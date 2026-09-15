Fitch: Tỷ lệ vỡ nợ tín dụng tư nhân tại Mỹ lên mức kỷ lục 6,3%

Theo Fitch Ratings, tỷ lệ vỡ nợ trong lĩnh vực tín dụng tư nhân tại Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng Tám/2026.

Theo báo cáo của Fitch Ratings công bố ngày 14/9, tỷ lệ vỡ nợ trong 12 tháng gần nhất của khoảng 1.300 bên vay trong lĩnh vực tín dụng tư nhân mà Fitch theo dõi đã tăng lên 6,3% vào cuối tháng Tám, vượt qua mức cao kỷ lục 6,1% của tháng Bảy.

Fitch cũng ghi nhận tổng số vụ vỡ nợ tín dụng tư nhân trong tháng cao nhất kể từ đầu năm 2025.

Ông Lyle Margolis, Trưởng bộ phận tín dụng tư nhân khu vực Bắc Mỹ của Fitch, cho biết: "Tình trạng vỡ nợ tín dụng tư nhân tiếp tục gia tăng trong tháng Tám, xuất phát từ các giao dịch gia hạn nợ mà Fitch coi là vỡ nợ, khi những bất ổn xung quanh lãi suất và lạm phát làm đình trệ dòng giao dịch, khiến các quỹ đầu tư gặp khó khăn trong việc thoái vốn khỏi các công ty yếu kém trước khi khoản vay đến hạn."

Fitch cũng phát hiện 6 trường hợp vỡ nợ lặp lại (tức các tổ chức phát hành đã vỡ nợ nhiều lần). Ngoài ra, một nửa số trường hợp vỡ nợ thuộc diện gia hạn thời hạn đáo hạn khoản vay dưới áp lực tài chính.

Theo báo cáo, có 14 trường hợp vỡ nợ được ghi nhận trong tháng Tám; trong đó 11 trường hợp liên quan đến các bên vay vỡ nợ lần đầu, và 3 trường hợp liên quan đến các bên vay vỡ nợ lặp lại, từng nhiều lần vỡ nợ.

Việc hoãn thanh toán tiền lãi và áp dụng hình thức trả lãi bằng hiện vật (PIK) thay vì trả lãi bằng tiền mặt chiếm 47% trong tổng số 89 vụ vỡ nợ xảy ra trong năm qua.

Fitch cho biết, đây là tháng thứ ba liên tiếp việc gia hạn thời hạn đáo hạn do áp lực tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các sự kiện vỡ nợ. Các trường hợp gia hạn nợ do áp lực tài chính chiếm 45% tổng số vụ vỡ nợ trong tháng Tám.

Xét theo ngành nghề, tỷ lệ vỡ nợ cao nhất được ghi nhận ở các lĩnh vực y tế, công nghiệp và sản xuất. Mỗi lĩnh vực này đều ghi nhận tỷ lệ vỡ nợ là 9,9% trong tháng Tám, tăng so với mức 9,5% của tháng Bảy.

Mặc dù đà tăng trưởng của ngành phần mềm bị chững lại do lo ngại của nhà đầu tư liên quan đến sự gián đoạn từ trí tuệ nhân tạo trong năm nay, ngành này vẫn "tiếp tục có tỷ lệ vỡ nợ thấp nhất" trong số các ngành được Fitch xếp hạng. Lĩnh vực công nghệ phần mềm ghi nhận tỷ lệ vỡ nợ ở mức 0,6%, giảm so với mức 1,2% của tháng Bảy.

Mặc dù lĩnh vực phần mềm có sự chững lại do lo ngại của nhà đầu tư về những tác động gây xáo trộn của trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm nay, ngành này vẫn "tiếp tục duy trì tỷ lệ vỡ nợ thấp nhất" trong số các ngành được Fitch xếp hạng. Theo đó, lĩnh vực phần mềm công nghệ ghi nhận tỷ lệ vỡ nợ là 0,6% trong tháng Tám, giảm so với mức 1,2% của tháng Bảy./.

Fed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn Trong báo cáo Sách Be về tình hình kinh tế mới nhất, Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.

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